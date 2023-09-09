3 Cara Sederhana Ini Efektif Usir Tumpukkan Lemak di Tubuh

TERLALU banyak lemak yang menumpuk dalam tubuh dapat memicu obesitas dan penyakit lainnya. Namun kondisi tersebut dapat dihilangkan dengan olahraga atau diet lainnya.

Dilansir dari laman Health Line, Sabtu (9/9/2023) berikut tiga cara simpel untuk mengurangi lemak dalam tubuh. Anda tidak harus melakukan diet ekstrem, serta hidup pun jadi lebih sehat.

1. Kurangi Karbohidrat Olahan

Salah satu cara untuk menurunkan berat badan dengan cepat adalah dengan mengurangi gula dan pati, atau karbohidrat. Ini bisa dilakukan dengan pola makan rendah karbohidrat atau dengan mengurangi karbohidrat olahan dan menggantinya dengan biji-bijian.

Ketika Anda melakukan itu, tingkat rasa lapar akan turun, dan Anda biasanya makan lebih sedikit kalori. Dengan pola makan rendah karbohidrat, seseorang akan memanfaatkan pembakaran lemak yang tersimpan untuk energi, bukan karbohidrat yang nantinya berubah jadi lemak.

Sebuah studi 2020 mengkonfirmasi, bahwa diet karbohidrat yang sangat rendah bermanfaat untuk menurunkan berat badan pada populasi yang lebih tua.

2. Gerakkan Tubuh

Menggerakkan tubuh secara rutin, dapat membantu mengurangi penumpukkan lemak. Misalnya rajin olahraga, sangatlah disarankan demi kesehatan. Misalnya olahraga angkat beban, dapat membantu mengurangi berat badan, khususnya lemak yang menumpuk di dalam tubuh.