5 Kota Termurah di Eropa, Berikut Biaya yang Dibutuhkan untuk Liburan Singkat

EROPA dikenal sebagai destinasi mewah dengan biaya yang mahal. Namun, beberapa kota di Benua Biru juga menawarkan pengalaman wisata yang luar biasa dengan biaya yang ramah di kantong.

Berdasarkan penelitian Post Office Travel Money, peringkat pertama kota termurah di Eropa adalah Athena. Di posisi kedua ada Lisbon, disusul Krakow, Riga, dan Budapest.

Berikut 5 Kota termurah di Eropa dilansir dari Instagram perusahaan perjalanan wisata @dtravelind :

1. Athena, Yunani

Athena menduduki urutan pertama dalam daftar kota termurah di Eropa. Athena adalah kota bersejarah yang dikenal dengan Acropolis dan Parthenon yang menjadi ikon arsitektur klasik.

Athena (Shutterstock)

Akropolis telah diakui sebagai situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1987. Situs arkeologi ini adalah bukti kemegahan peradaban kuno Yunani Menurut Post Office, total rata-rata biaya liburan singkat di Athena sebesar 207,18 poundsterling atau setara Rp3.972.318.

2. Lisbon, Portugal

Peringkat kedua diduduki Lisbon sebagai kota termurah di Eropa. Lisbon adalah kota yang memukau dan memiliki banyak situs bersejarah. Selain itu, Lisbon terkenal dengan restoran pemenang penghargaan.

Beberapa destinasi menarik di Lisbon antara lain katedral Lisbon, Kastil São Jorge, The Padrao do Descobrimentos, Rua Augusta Arch, Belém Tower, dan lainnya.

Lisbon

Survey Post Office mencatat total rata-rata biaya liburan singkat di Lisbon sebesar 218,03 poundsterling atau setara Rp4.180.348.

3. Krakow, Polandia

Krakow menduduki peringkat ketiga dalam daftar kota termurah di Eropa. Survey Post Office mencatat total rata-rata biaya liburan singkat di Krakow sebesar 218,55 poundsterling atau setara Rp4.190.318.

Krakow

Krakow adalah kota memikat di Polandia, yang dikenal karena keindahan dan kaya akan budaya, seni, dan sejarah. Kota ini secara resmi ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1978.

Beberapa destinasi menarik di Krakow antara lain Wewel Catil, Katedral Wawel, Basilika Santa Maria, Main Square, dan lainnya.