HOME WOMEN TRAVEL

30 Tempat Wisata Hits di Semarang 2023, Pesonanya Memikat Jiwa

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |12:00 WIB
30 Tempat Wisata Hits di Semarang 2023, Pesonanya Memikat Jiwa
Ayana Gedong Songo salah satu tempat wisata hits di Semarang. (Instagram @exploredolan.id)
KOTA Semarang menarik untuk dikunjungi para wisatawan lokal dan mancanegara karena punya beragam destinasi wisata hits yang cocok untuk keluarga, pasangan suami-istri, bareng teman, hingga solo traveling.

Mulai dari wisata religi, kuliner, budaya hingga alam semua ada di Kota Atlas ini. Bagi pelancong yang penasaran dan ingin mengunjungi kota Semarang maka simak ulasan berikut.

Berikut 30 tempat wisata hits di Semarang 2023.

30 Tempat Wisata Hits di Semarang 2023

 

1. Semarang Contemporary Art Gallery

Semarang Contemporary Art Gallery sangat cocok buat anak skena dan penyuka seni. Suasananya nyaman dan artistik.

Lokasi : Jl. Taman Srigunting No.5-6, Tj. Mas, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah 50174

Harga Tiket : Rp 10.000 per orang

2. Taman Bunga Celosia

Taman Bunga Celosia menyajikan keindahan alam dengan aneka bunga dan tumbuhan warna-warni serta miniatur landmark terkenal di luar negeri seperti kincir angin dari Belanda hingga Menara Eiffel Paris, Prancis.

Ilustrasi

Taman Bunga Celosia semarang (IG @taman_bunga_celosia)

Lokasi: Jl. Ke Candi Gedong Songo No.KM, RW.5, Beroken, Candi, Kec. Bandungan, Semarang, Jawa Tengah

Harga Tiket: Rp15.000–Rp25.000

3. Kebun Teh Medini

Kebun Teh Medini luasnya sekitar 386 hektar. Penyuka keindahan panorama hijau pasti akan senang dan betah mengunjungi tempat ini. Terlebih bagi kamu yang ingin terlepas dari stress dan penatnya dari hiruk pikuk perkotaan padat.

Lokasi: Ngesrepbalong, Limbangan, Kendal, Jawa Tengah, Indonesia

Harga Tiket: Rp10.000

4. Saloka Theme Park

Saloka Theme Park merupakan tempat rekreasi yang menawarkan 25 wahana menarik untuk di jajal, seperti Royo-Royo, Ecowisata Angon-Angon, Adu Nyali, Bengak-Bengok, Jejogetan hingga Agrowisata Ijo. Berikut informasi selengkapnya.

Lokasi Saloka Theme Park: Danau Rawa Pening, Jl. Fatmawati No.154, Gumuksari, Lopait, Kec. Tuntang, Semarang, Jawa Tengah

Harga Tiket: Rp120.000–Rp150.000

 

Saloka Theme Park

5. Kampung Pelangi

Jika ingin melihat keunikan suatu perkampungan maka Kampung Pelangi tempat yang tempat untuk dikunjungi. Sebab lokasi tersebut memiliki corak warna-warni yang sangat unik pada atap, tempok hingga jalanan sekitaran tempat tersebut. .

Lokasi Kampung Pelangi: Jl. DR. Sutomo No.89, Randusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah

Harga Tiket Masuk : Gratis

6. New Sabana Rawa Pening

New Sabana Rawa Pening memang lagi hits dan dicari oleh banyak wisatawan mancanegara. Hal itu dikarenakan bahwa keindahan penghijauan ini sangat sejuk dan hijau jika mengunjungi saat cuaca cerah dan musim kemarau.

Ilustrasi

New Sabana Rawa Pening

Lokasi New Sabana Rawa Pening: Cikal, Tuntang, Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

7. Curug Lawe

Teruntuk jiwa petualangan alam mesti mengunjungi lokasi wisata yang sedang hits saat ini yaitu Curug Lawe. Di sana kamu bisa merasakan segarnya air terjun yang sangat indah untuk dipandang dan dinikmati.

Namun untuk mengujunginya wisatawan perlu berjalan sekitar 15-20 menit dari pintu tiket masuk Kebun Teh Medini.

Lokasi Curug Lawe: Hutan, Kalisidi, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah

Harga Tiket : Rp4.000

8. Pondok Wisata Umbul Sidomukti

Pondok Wisata Umbul Sidomukti membuat Anda bisa merasakan segala fasilitas seperti kolam renang unik, flying fox, marine bridge, ATV, sepeda awan, treking ke Gunung Ungaran

Lokasi : Jl. Umbul Sidomukti, Blanten Lor, Jimbaran, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah

Harga Tiket: Rp5.000–Rp20.000.

Ilustrasi

Umbul Sidomukti

9. Bonbin Mangkang

Demi menyenangkan sang buah hati, maka tidak ada salahnya bila kamu mengujungi Bonbin Mangkang yang ada di kota Semarang. Tempat satu ini menawarka 40 spesies binatang dilindungi yang sangat unik seperti Rusa Timor, Kangguru hingga Harimau.

Alamat: Jalan Raya Mangkang, Mangkang Kulon, Ngaliyan, Mlaten, Sumberejo, Kaliwungu, Semarang, Jawa Tengah 50186

Harga Tiket: Rp20.000 – Rp30.000

      
