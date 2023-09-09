30 Tempat Wisata Hits di Semarang 2023, Pesonanya Memikat Jiwa

KOTA Semarang menarik untuk dikunjungi para wisatawan lokal dan mancanegara karena punya beragam destinasi wisata hits yang cocok untuk keluarga, pasangan suami-istri, bareng teman, hingga solo traveling.
Mulai dari wisata religi, kuliner, budaya hingga alam semua ada di Kota Atlas ini. Bagi pelancong yang penasaran dan ingin mengunjungi kota Semarang maka simak ulasan berikut.
Berikut 30 tempat wisata hits di Semarang 2023.
30 Tempat Wisata Hits di Semarang 2023
1. Semarang Contemporary Art Gallery
Semarang Contemporary Art Gallery sangat cocok buat anak skena dan penyuka seni. Suasananya nyaman dan artistik.
Lokasi : Jl. Taman Srigunting No.5-6, Tj. Mas, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah 50174
Harga Tiket : Rp 10.000 per orang
2. Taman Bunga Celosia
Taman Bunga Celosia menyajikan keindahan alam dengan aneka bunga dan tumbuhan warna-warni serta miniatur landmark terkenal di luar negeri seperti kincir angin dari Belanda hingga Menara Eiffel Paris, Prancis.
Taman Bunga Celosia semarang (IG @taman_bunga_celosia)
Lokasi: Jl. Ke Candi Gedong Songo No.KM, RW.5, Beroken, Candi, Kec. Bandungan, Semarang, Jawa Tengah
Harga Tiket: Rp15.000–Rp25.000
3. Kebun Teh Medini
Kebun Teh Medini luasnya sekitar 386 hektar. Penyuka keindahan panorama hijau pasti akan senang dan betah mengunjungi tempat ini. Terlebih bagi kamu yang ingin terlepas dari stress dan penatnya dari hiruk pikuk perkotaan padat.
Lokasi: Ngesrepbalong, Limbangan, Kendal, Jawa Tengah, Indonesia
Harga Tiket: Rp10.000
4. Saloka Theme Park
Saloka Theme Park merupakan tempat rekreasi yang menawarkan 25 wahana menarik untuk di jajal, seperti Royo-Royo, Ecowisata Angon-Angon, Adu Nyali, Bengak-Bengok, Jejogetan hingga Agrowisata Ijo. Berikut informasi selengkapnya.
Lokasi Saloka Theme Park: Danau Rawa Pening, Jl. Fatmawati No.154, Gumuksari, Lopait, Kec. Tuntang, Semarang, Jawa Tengah
Harga Tiket: Rp120.000–Rp150.000
Saloka Theme Park
5. Kampung Pelangi
Jika ingin melihat keunikan suatu perkampungan maka Kampung Pelangi tempat yang tempat untuk dikunjungi. Sebab lokasi tersebut memiliki corak warna-warni yang sangat unik pada atap, tempok hingga jalanan sekitaran tempat tersebut. .
Lokasi Kampung Pelangi: Jl. DR. Sutomo No.89, Randusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Harga Tiket Masuk : Gratis
6. New Sabana Rawa Pening
New Sabana Rawa Pening memang lagi hits dan dicari oleh banyak wisatawan mancanegara. Hal itu dikarenakan bahwa keindahan penghijauan ini sangat sejuk dan hijau jika mengunjungi saat cuaca cerah dan musim kemarau.
New Sabana Rawa Pening
Lokasi New Sabana Rawa Pening: Cikal, Tuntang, Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
7. Curug Lawe
Teruntuk jiwa petualangan alam mesti mengunjungi lokasi wisata yang sedang hits saat ini yaitu Curug Lawe. Di sana kamu bisa merasakan segarnya air terjun yang sangat indah untuk dipandang dan dinikmati.
Namun untuk mengujunginya wisatawan perlu berjalan sekitar 15-20 menit dari pintu tiket masuk Kebun Teh Medini.
Lokasi Curug Lawe: Hutan, Kalisidi, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah
Harga Tiket : Rp4.000
8. Pondok Wisata Umbul Sidomukti
Pondok Wisata Umbul Sidomukti membuat Anda bisa merasakan segala fasilitas seperti kolam renang unik, flying fox, marine bridge, ATV, sepeda awan, treking ke Gunung Ungaran
Lokasi : Jl. Umbul Sidomukti, Blanten Lor, Jimbaran, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah
Harga Tiket: Rp5.000–Rp20.000.
Umbul Sidomukti
9. Bonbin Mangkang
Demi menyenangkan sang buah hati, maka tidak ada salahnya bila kamu mengujungi Bonbin Mangkang yang ada di kota Semarang. Tempat satu ini menawarka 40 spesies binatang dilindungi yang sangat unik seperti Rusa Timor, Kangguru hingga Harimau.
Alamat: Jalan Raya Mangkang, Mangkang Kulon, Ngaliyan, Mlaten, Sumberejo, Kaliwungu, Semarang, Jawa Tengah 50186
Harga Tiket: Rp20.000 – Rp30.000