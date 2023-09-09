Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Fakta Menarik Masouleh, Desa Unik di Lereng Gunung yang Penuh Keajaiban

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |08:00 WIB
4 Fakta Menarik Masouleh, Desa Unik di Lereng Gunung yang Penuh Keajaiban
Desa Masouleh di Gilan, Iran. (Foto: BBC/Sergio Formoso)
A
A
A

DESA menjadi tempat yang sempurna untuk menikmati keindahan alam dan menenangkan diri dari hiruk-pikuk perkotaan. Tentunya setiap desa di dunia memiliki pesona unik tersendiri. Namun, pernahkah Anda mendengar desa yang atap rumahnya berfungsi sebagai jalan setapak?

Adalah Desa Masouleh yang terletak di Distrik Sardar e-Jangal, Kota Fuman, Provinsi Gilan, Iran. Desa ini berada pada ketinggian 1.050 mdpl di Pegunungan Alborz.

Daya tarik utama Masouleh adalah arsitekturnya yang mengagumkan, atap rumah di lantai bawah berfungsi sebagai halaman bagi rumah di lantai atas, dan bahkan sebagai jalan.

Menariknya, desa yang unik ini tidak mengizinkan akses bermotor karena tata letaknya yang unik dan menakjubkan.

Terletak di jalur Kaspia, desa ini memiliki tanah yang subur. Selain itu, desa Masouleh memiliki pemandangan alam yang indah,dikelilingi hutan lebat, sungai Masouheh Rood-Khan, air terjun, dan mata air yang jernih.

Ilustrasi

 Masouleh Desa unik di Iran (Apochi.com)

Desa menakjubkan ini merupakan warisan sejarah dengan adat istiadat, tradisi, kerajinan tangan, wisata alam, dan sejarah yang menyambut ribuan tamu dan pengunjung setiap tahunnya. Sayangnya, populasi di desa ini telah menurun selama bertahun-tahun.

Berikut fakta menarik Desa Masouleh dilansir dari Melika Seir.

1. Arsitektur yang Mengagumkan

Masouleh memiliki arsitektur yang menarik dengan usia lebih dari 1.000 tahun, yang dikenal dengan sebutan “Halaman rumah di atas adalah atap rumah di bawah”.

 BACA JUGA:

Di desa ini, rumah-rumah dibangun berjejer di lereng gunung dan saling terhubung, namun yang paling menarik adalah atap rumah tersebut berfungsi sebagai jalan masuk bagi rumah yang lebih tinggi diatasnya. Hal ini menciptakan tata letak yang berbeda dengan desa lain dan hampir menyerupai rumah bertingkat alami.

Eksterior sebagian besar bangunan di Masouleh terbuat dari tanah liat kuning, sehingga lebih mudah dilihat ketika kabut. Bangunan di desa ini sebagian besar terdiri dari 2 lantai, lantai bawah terbuat dari kayu dan batako.

Selain itu, rumah di desa ini juga memiliki ruangan khusus untuk musim dingin dan musim panas.

2. Pusat Perdagangan

Masouleh pernah menjadi jalur Sutra di wilayah Gilan, desa ini menjadi tempat berkumpul untuk berbisnis.

Di pusat kota terdapat area pasar ( Bazar), yang menjual produk seperti kilim, permadani, Jajim karpet, sepatu tradisional chamush, pakaian, dan syal sutra.

Terdapat juga kerajinan tangan yang dibuat dan dijual oleh penduduk desa seperti boneka rajutan, kaos kaki warna-warni, dan kerajinan tangan populer lainnya.

