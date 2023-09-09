5 Ide Liburan Seru dan Lebih Berwarna, Dijamin Anti Boring!

BAGI banyak orang, liburan akhir tahun merupakan momen yang ditunggu-tunggu, mengingat momen ini menjadi kesempatan melepas penat dan mengisi kembali energi, sambil menciptakan berbagai kenangan tak terlupa bersama keluarga.

Kini bagi yang hendak berlibur, namun, bosan dengan kegiatan yang sama setiap tahunnya, simak lima ide liburan seru versi OK Bank seperti dilansir dari ANTARA, Minggu (10/9/2023).

1. Mempelajari budaya baru lewat festival

Beberapa negara memiliki perayaan besar sebagai tradisi yang diadakan setiap tahunnya. Baik dalam bentuk upacara sakral maupun karnaval, acara tersebut mengajak pengunjung mengenal lebih jauh budaya lain di dunia.

BACA JUGA:

Saat merencanakan liburan, carilah informasi mengenai perayaan tahunan terkenal yang akan digelar, seperti iring-iringan wahana pawai pada Festival Musim Gugur Takayama di Kuil Sakurayama Hachimangu, Jepang yang masuk ke dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan dari UNESCO.

2. Berpetualang di pegunungan tertutup salju

Musim dingin merupakan momen yang tepat untuk menghabiskan liburan di Pegunungan Alpen, Swiss, dengan kemegahan puncaknya yang tertutup salju.

Ilustrasi

Sebagai salah satu pegunungan ternama di dunia, pengunjung dapat menikmati keindahannya lewat berbagai aktivitas berbeda, mulai dari bermain ski, mendaki, atau sekedar bersantai sambil menghirup udara yang segar.

BACA JUGA:

Tak hanya itu, pegunungan itu juga menyediakan berbagai fasilitas, termasuk penginapan yang nyaman, tempat wisata berkualitas, serta area perbelanjaan.

3. Mengikuti upacara minum teh tradisional

Meski minuman kopi kini banyak digemari, namun, keberadaan teh tetap memegang peranan penting, terutama dalam sejarah Korea yang telah ada sejak ribuan tahun lalu.

Jika ingin berlibur sambil mempelajari sejarah dan merasakan langsung tradisi kuat yang masih dipertahankan hingga saat ini, datanglah ke Istana Gyeongbokgung di Seoul, Korea Selatan, yang memberikan pengenalan akan budaya minum teh, pembuatan kue madu sekaligus tata krama tradisional di bangunan khas Korea yang begitu menawan.