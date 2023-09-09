Menguak Alasan Kenapa Madura Dijuluki Pulau Garam

PULAU Madura di Jawa Timur populer dengan julukan Pulau Garam. Sebutan ini tentu sangat beralasan mengingat Madura merupakan salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia.

Madura seluas 5.379 kilometer persegi dengan populasi sekitar 4 juta jiwa, sebagian besar penduduknya adalah nelayan dan petani garam.

Dari empat kabupaten yang ada di Pulau Madura yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, semuanya memiliki lahan tambak garam rakyat dan menghasilkan garam rakyat dalam jumlah yang besar.

Ada sekitar 15.347 hektar lebih lahan produksi garam di Madura dan mampu menghasilkan 900 ribu ton garam per tahun.

Masyarakat Madura sudah memproduksi garam sejak beratus tahun lalu. Banyaknya lahan produksi garam di Madura karena didukung oleh faktor alam.

Megutip dari laman Indonesia Baik, keunikan alam Madura jarang dijumpai di pulau-pulau lain di Indonesia. Pulau ini punya musim kering lebih panjang, tak banyak sungai dan sumber air tawar, sehingga lebih mudah untuk memproduksi garam.