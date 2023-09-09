Tradisi di Luar Nalar Ratu China yang Konsumsi ASI untuk Awet Muda

CHINA dikenal dengan kekayaan sejarah dan budaya yang unik. Namun, beberapa keunikan ini kadang dianggap aneh dan kontroversial hingga saat ini.

Tampil cantik dan awet muda adalah idaman setiap wanita, tak terkecuali Ratu China, Tu Hy. Untuk menjaga kecantikan dan awet muda, ia rela melakukan tindakan ekstrim dengan minum air susu ibu atau ASI.

Tu Hy adalah janda kerajaan bangsawan Cixi yang menarik perhatian dalam sejarah Tiongkok karena kebiasaan yang aneh dan kontroversial.

Dia minum ASI secara rutin, karena ia meyakini ASI memiliki khasiat menjaga kecantikan dan membuatnya awet muda.

Tu Hy biasanya memilih wanita yang sedang menyusui dan memiliki kualitas ASI yang baik. Tak puas sampai di situ, ia juga menciptakan sebuah peternakan khusus bagi wanita muda yang diambil susunya. Para wanita ini harus berusia di bawah 20 tahun, sehat dan cantik.

Mereka juga dipaksa untuk mengonsumsi makanan khusus, seperti bebek, ayam, dan ikan supaya tetap sehat dan menghasilkan ASI yang berkualitas.

Setiap hari, wanita cantik ini dibawa oleh pengawal ke kamar ratu, mereka berlutut di hadapannya, kemudian payudaranya diperah untuk mendapatkan susu.