Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tradisi di Luar Nalar Ratu China yang Konsumsi ASI untuk Awet Muda

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |16:00 WIB
Tradisi di Luar Nalar Ratu China yang Konsumsi ASI untuk Awet Muda
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

CHINA dikenal dengan kekayaan sejarah dan budaya yang unik. Namun, beberapa keunikan ini kadang dianggap aneh dan kontroversial hingga saat ini.

Tampil cantik dan awet muda adalah idaman setiap wanita, tak terkecuali Ratu China, Tu Hy. Untuk menjaga kecantikan dan awet muda, ia rela melakukan tindakan ekstrim dengan minum air susu ibu atau ASI.

 BACA JUGA:

Tu Hy adalah janda kerajaan bangsawan Cixi yang menarik perhatian dalam sejarah Tiongkok karena kebiasaan yang aneh dan kontroversial.

Dia minum ASI secara rutin, karena ia meyakini ASI memiliki khasiat menjaga kecantikan dan membuatnya awet muda.

 

Tu Hy biasanya memilih wanita yang sedang menyusui dan memiliki kualitas ASI yang baik. Tak puas sampai di situ, ia juga menciptakan sebuah peternakan khusus bagi wanita muda yang diambil susunya. Para wanita ini harus berusia di bawah 20 tahun, sehat dan cantik.

 BACA JUGA:

Mereka juga dipaksa untuk mengonsumsi makanan khusus, seperti bebek, ayam, dan ikan supaya tetap sehat dan menghasilkan ASI yang berkualitas.

Setiap hari, wanita cantik ini dibawa oleh pengawal ke kamar ratu, mereka berlutut di hadapannya, kemudian payudaranya diperah untuk mendapatkan susu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/408/3132439/7_ide_wisata_china_yang_dikunjungi_ishowspeed_salah_satunya_kota_terlarang-MyCs_large.jpg
7 Ide Wisata China yang Dikunjungi IShowSpeed, Salah Satunya Kota Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/406/3009603/ngeri-rombongan-turis-terjebak-hingga-gelantungan-di-tebing-curam-OJeBo0ZAUw.JPG
Ngeri, Rombongan Turis Terjebak hingga Gelantungan di Tebing Curam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/406/3007632/parah-kebun-binatang-ini-ubah-anjing-jadi-panda-bulunya-sengaja-dicat-hitam-putih-hS0ixMMsaG.JPG
Parah! Kebun Binatang Ini Ubah Anjing Jadi Panda, Bulunya Dicat Hitam Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/406/2998206/ngerinya-tangga-gunung-taishan-china-bikin-kaki-gemetar-berani-naik-XYpMFtdbT6.JPG
Ngerinya Tangga Gunung Taishan China Bikin Kaki Gemetar, Berani Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/406/2996112/tolak-berbelanja-rombongan-turis-china-ditahan-di-toko-kasur-zcTBo4mGcI.JPG
Tolak Berbelanja, Rombongan Turis China Ditahan di Toko Kasur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/406/2982340/kenapa-china-sering-pinjamkan-panda-ke-negara-lain-ternyata-ini-alasannya-jIuI50qDEh.JPG
Kenapa China Sering Pinjamkan Panda ke Negara Lain? Ternyata Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement