Catat! 5 Tips Liburan ke Turki Agar Kantong Tak Jebol dan Terhindar dari Penipuan

TURKI tak pernah sepi akan turis dari seluruh dunia. Warga Indonesia pun seringkali menjadikan Turki sebagai tujuan wisata.

Segala pesona Turki memang menarik dan bikin siapapun rindu untuk kembali. Tapi, untuk Anda yang baru pertama kali hendak menjajaki Turki, ada beberapa yang wajib dicatat apabila ogah kantong jadi jebol.

Melansir dari Daily Mail, seorang TikToker membagikan tips bermanfaat agar turis terhindar dari penipuan. Jangan sampai kantong terkuras!

BACA JUGA:

1. Selalu Membayar dengan Mata Uang Turki

Seorang ibu muda berusia 26 tahun bernama Aliyah Adam telah melakukan perjalanan ke berbagai negara mulai dari Ibiza, Amsterdam, Barcelona, Qatar, termasuk juga Turki.

Aliyah yang sudah terbiasa wara-wiri ini kemudian mengingatkan kepada warga TikTok jangan sampai terkena penipuan.

Menara Galata di Istanbul, Turki (Viator.com)

Salah satu caranya, selalu gunakan Lira, mata uang Turki ketika membayar apapun. Menurut Aliyah, banyak penduduk Turki yang mencoba menagih dalma euro dan dolar dalam jumlah jauh lebih besar. Agar tidak terkecoh, bayar lah sesuai harga barang dalam mata uang Lira.

2. Gunakan Taksi Berargo

Waspadalah jika hendak bepergian menggunakan taksi di Turki. Pastikan Anda menumpangi taksi yang memiliki argo, guna menghindari tarif berlebihan.

BACA JUGA:

Dikhawatirkan, taksi tua bisa 'menggetok' harga jauh lebih mahal daripada taksi berargo.

3. Hati-Hati Barang Palsu

Barang imitasi yang diklaim sebagai barang asli bukan cuman ada di Indonesia, tetapi juga Turki. Aliyah mengingatkan, jangan pernah membeli barang dengan brand ternama, kecuali sedang berada di dalam mal.

Seseorang mungkin akan tergiur harga miring untuk tas Louis Vuitton. Padahal, tak menutup kemungkinan itu merupakan barang palsu.