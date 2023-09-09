5 Jajanan Favorit Penonton di Music Forall Fest LMAC Hari Kedua

ANTUSIASME penonton di perhelatan Music Forall Fest yang digelar di Lido Music and Art Center atau LMAC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, (9/9/2023) mulai tampak terlihat.

Meski perhelatan musik baru dimulai pada jam 5 sore, namun mereka sudah tampak memadati area LMAC.

Mereka bahkan tampak berburu kuliner hingga jajanan yang ada di sana. Nah, berikut beberapa jajanan yang tampak laris manis diburu para pengunjung LMAC.

1. Sosis panggang

Salah satu tenang makanan yang paling diburu adalah sosis panggang dan kentang goreng. Camilan satu ini memang terbilang kuliner favorit sejuta umat. Selain menggugah selera, sosis dan kentang juga bisa jadi jajanan yang mengenyangkan.

2. Bakso cuanki

Satu lagi makanan di LMAC yang tak kalah menggugah selera, yakni bakso cuanki.

Di tengah semilir angin dan cuaca dingin khas kawasan Kabupaten Bogor, gurihnya bakso cuanki yang berpadu dengan kuah nan hangat, menjadi salah satu kuliner yang pas disantap!

3. Cedea

Produsen makanan beku dari olahan ikan ini juga hadir di salah satu booth yang ada di sekitar tenant-tenant makanan yang ada di perhelatan 'Music Forall Fest'.

Berbagai pilihan jajanan menarik ada di sini. Mulai dari sosis bakar, odeng, hotdog, hingga jajanan khas Korea seperti menu Korean Gohuchang.