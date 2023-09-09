Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Jajanan Favorit Penonton di Music Forall Fest LMAC Hari Kedua

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |19:29 WIB
5 Jajanan Favorit Penonton di Music Forall Fest LMAC Hari Kedua
Salah satu jajanan favorit penonton di Music Forall Fest LMAC, Bogor. (Foto: MPI/Wiwie)
A
A
A

ANTUSIASME penonton di perhelatan Music Forall Fest yang digelar di Lido Music and Art Center atau LMAC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, (9/9/2023) mulai tampak terlihat.

Meski perhelatan musik baru dimulai pada jam 5 sore, namun mereka sudah tampak memadati area LMAC.

Mereka bahkan tampak berburu kuliner hingga jajanan yang ada di sana. Nah, berikut beberapa jajanan yang tampak laris manis diburu para pengunjung LMAC.

 BACA JUGA:

1. Sosis panggang

 

Salah satu tenang makanan yang paling diburu adalah sosis panggang dan kentang goreng. Camilan satu ini memang terbilang kuliner favorit sejuta umat. Selain menggugah selera, sosis dan kentang juga bisa jadi jajanan yang mengenyangkan.

 Ilustrasi

2. Bakso cuanki

Satu lagi makanan di LMAC yang tak kalah menggugah selera, yakni bakso cuanki.

Di tengah semilir angin dan cuaca dingin khas kawasan Kabupaten Bogor, gurihnya bakso cuanki yang berpadu dengan kuah nan hangat, menjadi salah satu kuliner yang pas disantap!

 Ilustrasi

3. Cedea

Produsen makanan beku dari olahan ikan ini juga hadir di salah satu booth yang ada di sekitar tenant-tenant makanan yang ada di  perhelatan 'Music Forall Fest'.

Berbagai pilihan jajanan menarik ada di sini. Mulai dari sosis bakar, odeng, hotdog, hingga jajanan khas Korea seperti menu Korean Gohuchang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/298/3045622/angela_tanoesoedibjo-PnLB_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kuliner Jadi Alasan Terbesar Orang Berwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/301/3037592/hopa_place-5q7u_large.JPG
5 Kafe dan Restoran Ramah Anak di Bogor, Ada Playground Bisa Kulineran Sambil Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/301/3034031/gultik_blok_m-WATd_large.JPG
6 Spot Kulineran di Blok M, Angkringan hingga Kedai Khas Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/301/3032391/ilustrasi-0uZY_large.JPG
5 Tempat Makan Populer di Lombok, Menunya Lezat Wajib Mampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/301/3030837/mie_celor_khas_palembang-wE4G_large.JPG
5 Tempat Makan Mie Celor Enak di Jakarta, Gurihnya Mantap Dijamin Nagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/301/3020597/sate_kambing_hanjawar-m4oY_large.JPG
4 Warung Sate Paling Enak di Kawasan Puncak Bogor, Pernah Cobain?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement