10 Makanan Khas Pasuruan yang Lezat, Nasi Punel hingga Cenil

PASURUAN di Jawa Timur merupakan kota pelabuhan penting masa Kerajaan Airlangga. Selain meninggalkan jejak sejarah gemilang, Pasuran juga punya beragam kuliner khas yang unik dan lezat.

Kuliner Pasuruan dikenal karena penggunaan rempah-rempah yang melimpah dalam hidangannya. Hal Ini memberikan rasa yang kaya dan bervariasi pada masakan.

Berikut ulasan makanan khas Pasuruan dirangkum dari berbagai sumber.

1. Nasi Punel

Nasi Punel adalah kuliner yang istimewa karena teksturnya. Nasi ini memiliki tekstur lembut dan pulen. Biasanya, makanan ini disajikan di atas piring beralaskan daun pisang.

Makanan ini dilengkapi dengan taburan yang menggoda seperti serundeng, sate kerang, lentho, tahu bumbu Bali, serta kuah santan manis yang berisi parutan kelapa.

Nasi punel khas Pasuruan (MPI/Arie)

Tidak hanya itu, nasi punel juga menawarkan beragam pilihan lauk. Anda dapat memilih ayam goreng, tempe, telur dadar, paru dan tahu yang disajikan dengan bumbu yang pas.

2. Lontong Kupang Kraton

Lontong Kupang Kraton adalah makanan khas kuliner yang terbuat lontong yang disajikan dengan kuah kupang atau kerang kecil.

Kuah Kupang Kraton biasanya terbuat dari rempah-rempah yang kaya rasa, sehingga makanan ini memiliki cita rasa gurih, pedas, dan lezat.

Lontong kupang

Lontong Kupang biasanya disajikan dengan irisan lontong dan lentho, yang terbuat dari kacang panjang. Hidangan ini juga diperkaya dengan petis ( terasi) yang memberikan sentuhan gurih yang khas.

Sebagai pelengkap, bisa menambahkan telur rebus, daun kemangi, emping, dan kerupuk.

3. Lontong Balap

Makanan khas yang satu ini terdiri dari lontong yang disajikan dengan kuah kacang, tauge, irisan tahu, dan emping.

Lontong balap

Ciri khas lontong balap adalah kuah kacang yang kaya akan rempah-rempah dan petis atau terasi yang memberikan cita rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Kuliner satu ini sangat populer dan sering dijual di pedagang kaki lima.

4. Soto Pasuruan

Kuliner ini terbuat dari kaldu sapi yang kaya rasa, potongan daging sapi, tauge, telur rebus, dan daun seledri sebagai pelengkap. Keunikan soto Pasuruan terletak pada tekstur kuah kunyitnya yang kental dan rasanya yang gurih.

Makanan ini sering disajikan dengan nasi sebagai pendamping. Soto Pasuruan sangat cocok dinikmati saat masih hangat. Rasanya yang lezat membuat soto Pasuruan menjadi pilihan yang populer untuk sarapan atau makan siang.