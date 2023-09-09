Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Makanan Khas Pasuruan yang Lezat, Nasi Punel hingga Cenil

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |18:00 WIB
10 Makanan Khas Pasuruan yang Lezat, Nasi Punel hingga Cenil
Gulai kacang hijau, salah satu makanan khas Pasuruan. (Instagram @byviszaj)
A
A
A

PASURUAN di Jawa Timur merupakan kota pelabuhan penting masa Kerajaan Airlangga. Selain meninggalkan jejak sejarah gemilang, Pasuran juga punya beragam kuliner khas yang unik dan lezat.

Kuliner Pasuruan dikenal karena penggunaan rempah-rempah yang melimpah dalam hidangannya. Hal Ini memberikan rasa yang kaya dan bervariasi pada masakan.

Berikut ulasan makanan khas Pasuruan dirangkum dari berbagai sumber.

 BACA JUGA:

1. Nasi Punel

Nasi Punel adalah kuliner yang istimewa karena teksturnya. Nasi ini memiliki tekstur lembut dan pulen. Biasanya, makanan ini disajikan di atas piring beralaskan daun pisang.

Makanan ini dilengkapi dengan taburan yang menggoda seperti serundeng, sate kerang, lentho, tahu bumbu Bali, serta kuah santan manis yang berisi parutan kelapa.

Ilustrasi

 Nasi punel khas Pasuruan (MPI/Arie)

Tidak hanya itu, nasi punel juga menawarkan beragam pilihan lauk. Anda dapat memilih ayam goreng, tempe, telur dadar, paru dan tahu yang disajikan dengan bumbu yang pas.

 BACA JUGA:

2. Lontong Kupang Kraton

 

Lontong Kupang Kraton adalah makanan khas kuliner yang terbuat lontong yang disajikan dengan kuah kupang atau kerang kecil.

Kuah Kupang Kraton biasanya terbuat dari rempah-rempah yang kaya rasa, sehingga makanan ini memiliki cita rasa gurih, pedas, dan lezat.

 Ilustrasi

Lontong kupang 

Lontong Kupang biasanya disajikan dengan irisan lontong dan lentho, yang terbuat dari kacang panjang. Hidangan ini juga diperkaya dengan petis ( terasi) yang memberikan sentuhan gurih yang khas.

 BACA JUGA:

Sebagai pelengkap, bisa menambahkan telur rebus, daun kemangi, emping, dan kerupuk.

3. Lontong Balap

Makanan khas yang satu ini terdiri dari lontong yang disajikan dengan kuah kacang, tauge, irisan tahu, dan emping.

 Ilustrasi

Lontong balap

Ciri khas lontong balap adalah kuah kacang yang kaya akan rempah-rempah dan petis atau terasi yang memberikan cita rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Kuliner satu ini sangat populer dan sering dijual di pedagang kaki lima.

 BACA JUGA:

4. Soto Pasuruan

Kuliner ini terbuat dari kaldu sapi yang kaya rasa, potongan daging sapi, tauge, telur rebus, dan daun seledri sebagai pelengkap. Keunikan soto Pasuruan terletak pada tekstur kuah kunyitnya yang kental dan rasanya yang gurih.

Makanan ini sering disajikan dengan nasi sebagai pendamping. Soto Pasuruan sangat cocok dinikmati saat masih hangat. Rasanya yang lezat membuat soto Pasuruan menjadi pilihan yang populer untuk sarapan atau makan siang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3186125/esther-u7rV_large.jpg
Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/301/2975426/5-makanan-indonesia-kurang-disukai-turis-asing-padahal-rasanya-enak-fgNd3UYHGe.JPG
5 Makanan Indonesia Kurang Disukai Turis Asing padahal Rasanya Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/301/2946835/5-makanan-berkuah-khas-indonesia-paling-nikmat-disantap-di-musim-hujan-segar-maknyus-6mEcDjezAj.jpg
5 Makanan Berkuah Khas Indonesia Paling Nikmat Disantap di Musim Hujan, Segar Maknyus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/301/2940046/ada-gado-gado-dari-indonesia-ini-15-salad-paling-lezat-di-dunia-zR9K4iHtky.jpg
Ada Gado-Gado dari Indonesia, Ini 15 Salad Paling Lezat di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/301/2939664/12-makanan-khas-gorontalo-yang-wajib-dicoba-nikmatnya-bikin-ketagihan-BlkLKvJOmG.jpg
12 Makanan Khas Gorontalo yang Wajib Dicoba, Nikmatnya Bikin Ketagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937635/intip-menu-sarapan-khas-11-negara-termasuk-indonesia-nomor-4-sejak-zaman-firaun-g1cGNUH1u3.jpg
Intip Menu Sarapan Khas 11 Negara Termasuk Indonesia, Nomor 4 Sejak Zaman Firaun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement