HOME WOMEN FOOD

Jadi Kuliner Favorit Minji Secret Number, Begini Resep Gulai Kambing ala Chef Devina

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |19:13 WIB
Jadi Kuliner Favorit Minji Secret Number, Begini Resep Gulai Kambing ala Chef Devina
Gulai Kambing. (Foto: Instagram)




MINJI Secret Number rupaya jatuh hati dengan kuliner khas Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung di panggung LMAC Music Forall Fest hari. Kala itu Minji ditanya tentang makanan kesukaannya di Indonesia.

“Gulai kambing,” kata Minji di LMAC Music Forall Fest.

Hal tersebut langsung membuat penonton heboh. Pasalnya, baru Minji idol Kpop yang mengaku suka gulai kambing. Kebanyakan idol Kpop biasa menyebut rendang, nasi goreng, mi goreng, hingga ayam goreng.

Namun, tidak dapat dipungkiri cita rasa gulai kambing memang sangat istimewa. Hidangan khas Sumatra Barat ini terdiri dari daging kambing yang dimasak dengan kuah yang berisi rempah-rempah khas Indonesia.

Jika kamu ingin mencicipi makanan khas kesukaan Minji Secret Number ini, beritku telah dirangkum resep gulai kambing dari YouTube Chef Devina, Devina Hermawan.

Bahan bumbu halus:

8 siung bawang putih

10 siung bawang merah

4 butir kemiri

50 gr cabai keriting merah

5 cm kunyit

2 cm jahe

4 cm lengkuas

1/2 sdt ketumbar sangrai

1/2 sdt jintan sangrai

Minyak secukupnya

Bahan gulai:

500 gr daging sengkel / iga / ayam / campur, potong

2 lembar daun salam

2 batang serai, geprek

Daun kunyit / daun kari (opsional)

5 lembar daun jeruk

1/2 butir pala, hancurkan

2 butir cengkih

1 butir bunga lawang

3-5 butir kapulaga

3-4 cm kayu manis

1/2 buah asam kandis / asam jawa (opsional)

1,2 liter air

200 ml santan instan kental

1 sdt garam

⅓ sdt merica

1-2 sdt kaldu sapi / penyedap

1 sdt gula pasir

