3 Manfaat Ajaib Buah Naga yang Lagi Viral

PAMOR buah naga memang tengah meningkat belakangan ini, setelah digunakan di sebuah show Youtube. Tayangan yang berjudul Sanji’s Chef Showdown tersebut diunggah oleh Still Watching Netflix menunjukkan masakan yang dibuat oleh salah satu pemeran One Piece Live Action.

Memang, One Piece live action tengah menjadi hype bahkan menjadi tontonan nomor 1 di Netflix. Nah, salah satu karakter dalam film tersebut merupakan seorang Chef, yakni Sanji.

Tapi ternyata pemeran Sanji, Taz Skylar, tidak hanya sekadar berakting dalam film tersebut loh. Ternyata, juru masak Kapal Going Merry itu memang jago masak. Bahkan, dia menggunakan dua buah khas Asia yakni buah naga dan salak.

Buah naga atau yang disebut dragon fruit, tidak hanya memiliki bentuk buah yang unik, tetapi juga punya beberapa manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh dikutip dari Cleveland Clinic.

Sumber Serat yang Baik

Buah naga merupakan sumber serat yang sangat baik. Diketahui serat dapat bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan kardiovaskular. Serat juga mudah mengenyangkan sehingga cocok untuk kamu yang ingin menurunkan berat badan, atau cenderung mempertahankan berat badan yang sehat.