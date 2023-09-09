Ketika Sanji Hidangkan Buah Naga dan Salak untuk Luffy, Nami dan Usop, Apa Reaksinya?

SERIAL One Piece Live Action memang tengah menjadi hype di berbagai negara. Bahkan, serial live action ini menjadi yang serial paling populer di Netflix.

Tidak heran jika para pemerannya kemudian juga mendapat spotlight dan atensi. Salah satunya Taz Yassin, atau yang populer dikenal dengan nama Taz Skylar yang memerankan Sanji.

Sebagai Chef di film tersebut, ternyata Taz juga pintar memasak di real live loh. Seperti yang diperlihatkan dalam kanal Youtube Still Watching Netflix dengan judul ‘Sanji’s Chef Showdown’.

Tapi, sbeelum sebelum menghidangkan menu makanan utamanya, Taz lebih dulu memperkenalkan dua buah khas Indonesia, yakni buah naga merah dan buah salak pada rekannya Inaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), dan Jacob Romero (Usop).

“Aku membawa beberap kejutan untuk kalian, ada buah naga dari Indonesia. Tunggu sampai kamu mencicipinya,” jelas Taz sambil membelah buah naga tersebut.

Tampak ketiga temannya tersebut terlihat antusias ingin mencoba buah naga. Inaki tampak sangat bersemangat dan mengambil setengah buah naga hanya untuk dirinya.

Ketika menanyakan kembali dari mana asal buah naga, ia tampak kesulitan menyebutkan nama ‘Sumbawa’ dan justru menyebutnya dengan nama negara yang ada di Afrika Tenggara ‘Zimbabwe’. Inaki berulang-ulang kali mencoba menyebutkan kata Sumbawa namun juga tak berhasil dan meminta maaf.