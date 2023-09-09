Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Wulan Guritno dengan Sport Bra Putih, Tanpa Makeup pun Tetap Cantik

Rayfi Azahra , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |01:29 WIB
Pesona Wulan Guritno dengan Sport Bra Putih, Tanpa Makeup pun Tetap Cantik
Wulan Guritno. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Wulan Guritno memang menjadi sorotan usai diduga mempromosikan situs judi online. Wulan kala itu menyebut situs tersebut merupakan situ game yang sudah diakui.

Salah satu video promosi judi online tersebut sempat diunggah kembali oleh akun TikTok @report.id_. Dalam video singkat tersebut, Wulan Guritno terang-terangan menyebut bahwa situs judi online tersebut sudah terakreditasi.

"Saya Wulan Guritno, mau memperkenalkan (nama situs judi) yang sudah terakreditasi," kata Wulan Guritno dalam video itu. Akibatnya, dia pun dipanggil oleh kepolisian terkait mempromosikan situs judi online tersebut.

Terlepas dari masalah itu, ibu tiga anak ini memang kerap menjaga bentuk badannya. Hal ini terlihat saat dia selfie sambil mengenakan sport bra Calvin Klein berwarna putih. Pada foto itu, Wulan Guritno juga hanya memberi emoji mobil pada caption.

Wulan Guritno

