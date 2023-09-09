Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Baller Merilis Koper Polycarbonate dengan Desain Modern dan Stylish

Jack Newa , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |12:27 WIB
Baller Merilis Koper Polycarbonate dengan Desain Modern dan <i>Stylish</i>
Koper polycarbonate dari Baller dengan desain kekinian akan membuat liburanmu lebih nyaman dan stylish. (Foto: dok Baller)
A
A
A

JAKARTA - Baller me-launching koper polycarbonate berkualitas tinggi dengan harga terbaik. Produk ini dipasarkan tidak hanya kuat, modern, dan praktis, namun juga menjadi teman traveling kamu di manapun. Dipastikan setiap koper Baller akan mencerminkan pengalaman personal.

Koper Baller dirancang dengan cermat menggunakan teknologi canggih, dan terus diperbarui secara berkala untuk memenuhi semua kebutuhan kamu saat bepergian. Tidak hanya menawarkan koper berkualitas tinggi, Baller berdedikasi untuk melibatkanmu dalam setiap langkah.

Koper Ini bisa kamu andalkan saat bepergian lho. Didesain lebih ringkas dan praktis memudahkan saat membawa dan menyeretnya. Pun juga roda pada koper yang memudahkan kamu, untuk memindahkan satu tempat ke tempat lainnya tanpa melelahkan.

Pendeknya, kamu bisa membawa lebih banyak barang selama liburan dengan enjoy dan nyaman. Jadi memilih koper polycarbonate dari Baller untuk berlibur adalah keharusan .

Merk Dalam Negeri, Kualitas Global

Baller merupakan perusahaan lokal modern travel gear yang berdiri sejak 2018. Koper aluminium adalah produk utama yang dijual untuk saat ini. Dalam waktu dekat Baller akan meluncurkan produk baru koper polycarbonate.

      
