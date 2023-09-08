Jaminan Bikin Klepek-Klepek, Simak 50 Gombalan Maut untuk PDKT Lucu dan Bikin Luluh

Ilustrasi untuk gombalan maut untuk bahan PDKT (Foto: Shutterstock)

PARA kaum Adam tentu wajib menguasai beberapa cara dalam mendekati wanita yang dikasihinya, salah satunya yakni melalui gombalan maut untuk PDKT alias pendekatan.

Meski terkesan lebay, namun dijamin deretan gombalan lucu ini bisa bikin baper dan membuat calon pasanganmu tersenyum-senyum.

Jurus gombalan ini juga sudah banyak dilakukan oleh anak-anak milenial jaman sekarang. Sementara itu banyak kaum hawa yang tidak keberatan dan senang bahkan tertarik akan gombalan maut yang diberikan oleh sang gebetan.

Namun pastikan calon gebetanmu tersebut senang akan rayuan supaya tidak membuatnya naik pitam saat mendengarnya.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (8/9/2023) terkait 50 gombalan maut untuk PDKT lucu dan bikin baper.

1. "Ikan apa yang bikin baper? I kan stop loving you."

2. "Vaksin memang bisa meredakan dan mengurangi gejala Covid-19. Tapi hanya kamu yang bisa meredakan rasa kangenku padamu."

3. "Kalau kamu jadi air mata, aku rela jadi buayanya."

4. "Cuka apa yang rasanya manis? Cuka sama kamu."

5. "Kalau disuruh melupakanmu, aku akan ke kelurahan dulu. Minta surat keterangan tidak mampu."

6. "Eh pinjem flashdisk dong, aku pengen transfer data cintaku buat kamu."

7. "Kopi, kopi apa yang paling manis? Kopinang aku dengan bismillah."

8. "Aku rela dipenjara asalkan pelanggarannya karena mencintaimu."

9. "Kamu itu seperti garam di lautan, tidak terlihat namun akan selalu ada untuk selamanya."

10. "Ada 3 hal di duinia ini yang tidak bisa kuhitung, jumlah bintang di langit, ikan di laut dan cintaku padamu."

11. “Bola aja harus masuk ke gawang, aku boleh donkgmasuk ke hati kamu.”

12. “Cinta aku ke kamu itu bagaikan jam yang setiap detiknya tidak pernah berhenti.”

13. “Sendal aja berpasangan, kamu mau dong jadi pasangan aku.”

14. “Kalau helm itu untuk melindungi kepala, tapi aku mau kok untuk melindungi kamu.”