Ini Lho Olahraga yang Pas Untuk Kaum Mageran

INSTRUKTUR Poundfit dan Zumba, Elly Nurwidyawat mengatakan, bagi seseorang yang malas gerak atau mageran tapi tetap ingin memiliki tubuh yang sehat. Maka melakukan beberapa olahraga ya tidak terlalu banyak menggunakan gerakan.

Dalam podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertemakan 'Ini Dia Olahraga Yang Bisa Dilakukan Di Rumah, Baik Buat Kesehatan, Cocok Buat Yang Mageran' Elly mengatakan, yoga pilates bisa dicoba sebagai olahraga yang tidak terlalu menggunakan banyak gerakan.

"Kalau yang mageran biasanya yang intensitasnya olahraganya tidak terlalu tinggi. Seperti yoga, pilates, juga angkat beban tapi ya itu bergerak nya gak terlalu banyak," katanya.

Selain itu ada alternatif lainnya, yaitu dengan membuka beberapa channel YouTube memperlihatkan gerakan-gerakan olahraga yang bisa dilakukan di rumah saja.

"Kalau yang bingung mau olahraga apa di rumah, karena gak bisa keluar rumah, sekarang kan ada channel di YouTube yang tinggal dibuka. Atau mobile aplikasi ada zumba, yoga, ada body comeback. Dan latihan angkat beban itu harus ada, karena kalau kardio aja kurang kencang," terangnya.

Namun sebelum melakukan itu semua, kata Elly, mengubah mindset atau pola pikir harus dilakukan lebih dulu. Di mana kata mageran saat diajak untuk berolahraga ini cukup berpengaruh pada hal tersebut.

Elly menyingkapkan, bahwa kekuatan terbesar dan paling banyak menyimpan energi adalah pikiran. Maka pola pikir yang diubah menjadi lebih baik sangatlah memengaruhi.

(Martin Bagya Kertiyasa)