HOME WOMEN LIFE

3 Tips agar Tak Mager Olahraga

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |21:32 WIB
3 Tips agar Tak Mager Olahraga
Elly Nurwidyawati. (Foto: Youtube)
A
A
A

OLAHRAGA menjadi salah satu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan. Namun sayangnya, tidak semua orang menyadarinya. Sebagian berasalan karena sibuk juga malas gerak (mager), sehingga mereka tidak menyempatkan menjaga kesehatan tubuhnya.

Instruktur Poundfit dan Zumba, Elly Nurwidyawati dalam podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertemakan 'Ini Dia Olahraga Yang Bisa Dilakukan Di Rumah, Baik Buat Kesehatan, Cocok Buat Yang Mageran' mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin memiliki tubuh ideal.

Pertama adalah mengubah mindset atau pola pikirnya. Di mana kata mageran saat diajak untuk berolahraga ini cukup berpengaruh pada hal tersebut.

Elly bilang, bahwa kekuatan terbesar dan paling banyak menyimpan energi adalah pikiran. Maka pola pikir yang diubah menjadi lebih baik sangatlah memengaruhi. "Jadi kalau pemikirannya tidak diubah gak akan perubahan," katanya.

Kedua, yaitu harus memiliki cita-cita dan goals karena ini juga sangat penting. Supaya nantinya kata mageran yang selama ini dirasakan bisa terhindari. "Kalau enggak punya, ya begitu saja terus. Olahraganya gitu saja, apa yang lagi happening, diikuti," ujarnya.

Ketiga adalah tetap konsisten pada apa yang sedang dijalani. Khususnya saat berolahraga, dimana ini sangat memengaruhi proses olahraga yang sedang dijalankan. "Kalau udah mindset terus punya cita-cita, harus konsisten, jangan diubah-ubah," terangnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Telusuri berita women lainnya
