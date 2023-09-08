Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Foto Bareng Pacar di Salju, Plot Twistnya Bikin Geleng-Geleng Kepala

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |20:32 WIB
Viral Foto Bareng Pacar di Salju, Plot Twistnya Bikin Geleng-Geleng Kepala
Viral Pasangan Menikmati Salju. (Foto: TikTok)
A
A
A

SETIAP pasangan tentu selalu mengabadikan momen ketika bersama. Hal itu dilakukan untuk mengenang setiap hal yang dilakukan berdua.

Tak hanya saat menikmati makan, saat liburan pun mereka tak melewatkan untuk berfoto. Bahkan ada beberapa pasangan yang rela merogoh kocek dalam untuk liburan ke luar negeri hingga menyewa jasa fotografer.

Namun kebersamaan dengan pasangan tak melulu harus mewah. Hal itu juga yang dilakukan oleh pasangan satu ini. Alih-alih pergi ke Eropa, mereka punya cara unik untuk menikmati salju bersama pasangan.

Pemilik akun TikTok @mifthakhulajik membagikan cara uniknya menikmati salju bareng pasangan. Dalam foto itu, keduanya nampak memakai pakaian musim dingin. Sang pria memakai jaket tebal warna hitam dan menambahkan penutup kepala serta sarung tangan warna hitam.

Sementara itu, Sang kekasih juga memakai jaket tebal warna putih dan kupluk hitam. Dia mengunggah beberapa foto dalam postingannya.

Terlihat wajah bahagia mereka terpancar di foto itu. Bahkan mereka membagikan momen mesra sambil berpelukan. Sang pria juga menunjukkan ekspresi wajah kedinginan saat dihujani salju.

Viral Salju

Namun di balik foto itu, keduanya tidak benar-benar menikmati salju di luar negeri lho. Foto itu diambil di sebuah tempat pencucian mobil.

Efek salju itu menggunakan busa yang biasa digunakan untuk mencuci mobil. Dibantu oleh dua orang temannya, foto itu mengambil latar putih yang sudah tertutup oleh busa tersebut. Teman satunya lagi memegang daun cemara seakan seperti di hutan salju.

Postingan itu pun langsung viral di media sosial. Ya, Khoirul Anam memang seorang konten kreator yang selalu membuat konten unik dan bikin netizen geleng-geleng kepala.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
