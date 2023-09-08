6 Potret Pamela Bowie Menikah di Bali, Tampil Anggun Pakai Ball Gown

ARTIS cantik Pamela Bowie akhirnya menikah dengan pasangannya Armand Gunawan. Pamela memilih untuk menggelar acara pemberkatan pernikahan tersebut di Bali.

Di momen yang sakral itu, Pamela memilih menggunakan ball gown warna putih, sementara sang suami memakai jas hitam. Penampilan pasangan pengantin baru ini begitu memukau.

Penasaran seperti apa potret cantik Pamela Bowie saat pemberkatan? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber.

Jalani pemberkatan

Potret Pamela Bowie dan Armand Gunawan saat jalani pemberkatan. Keduanya terlihat duduk di altar dengan dekorasi bunga nuansa putih dan ungu. Momen pemberkatan itu berlangsung khidmat.

Pamer senyum manis

Momen keduanya usai menjalani pemberkatan. Pamela nampak anggun memakai ballgown warna putih dengan model bagian dada terbuka. Dia juga menambahkan kalung emas putih dan veil pada penampilannya.

Sementara sang suami tampil gagah memakai kemeja putih dipadukan dengan jas dan celana hitam. Keduanya memberikan senyum bahagia setelah sah sebagai sepasang suami istri.

Anggun pakai ball gown

Momen Pamela saat keluar gereja menyapa para tamu yang hadir. Penampilannya begitu anggun dalam ball gown putih yang begitu megah. Perempuan 30 tahun itu juga terlihat memegang buket bunga warna putih dan ungu.