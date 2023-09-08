Bagaimana Cara Pilih Camilan Sehat untuk Anak? Ini Tipsnya!

ANAK-ANAK sangat menyukai gula layaknya mereka menggemari mainan atau film animasi. Jika tidak dikontrol, si kecil bisa jajan sembarangan dan mengonsumsi apa saja yang disukainya. Oleh karena itu, sebagai orangtua kita harus tahu cara memilih camilan sehat untuk anak.

Camilan sehat untuk anak sebenarnya banyak dijual di pasaran sehingga Anda mudah mendapatkannya. Melansir berbagai sumber, berikut beberapa jenis camilan yang baik untuk dikonsumsi buah hati Anda.

1. Yogurt

Yoghurt adalah minuman bernutrisi yang kaya akan probiotik dan bakteri baik hidup yang diolah melalui proses fermentasi dengan susu. Di dalamnya mengandung bakteri baik berupa lactobacillus bulgaricus dan streptococcus thermophilus. Mengonsumsi yoghurt menjadi salah satu upaya guna menjaga kesehatan usus si kecil.

2. Biskuit