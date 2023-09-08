Nama Asli Dinda Hauw dan Alasannya Ganti Nama

NAMA asli Dinda Hauw dan alasannya ganti nama. Dinda Hauw adalah artis populer tanah air ia dikenal setelah membintangi salah satu film yang berjudul “Surat Kecil Untuk Tuhan” Pada tahun 2011. Wanita berusia 27 tahun ini berdarah Melayu Palembang.

Wanita berdarah melayu ini kini kian mantap dengan hijabnya terlebih ia menikah dengan artis tampan bernama Rey Mbayang dan dikaruniai dua orang anak laki-laki.

Penasaran nama asli Dinda Hauw dan alasannya ganti nama? Yuk simak artikel berikut ini. Jumat (8/8/2023).

Tak banyak orang tahu nama Dinda Hauw adalah sebuah nama panggung. Artis cantik tersebut memiliki nama asli Nyimas Khodijah Nasthiti Adinda. Ia terjun ke dunia entertainment sejak masih berumur 11 tahun.

Pada tahun 2007 ia tampil dalam sinetron “Monyet Cantik”. Nama ia dikenal sejak bermain di “Surat Kecil Untuk Tuhan” pada tahun 2011. Saat itu dia rela menggunting habis rambutnya demi tuntutan peran.

Totalitas dalam berakting membuat namanya melambung tinggi. Tidak banyak yang tahu ternyata terdapat makna dalam penggunaan nama Dinda Hauw, ia menggunakan nama panggung tersebut bukan tanpa sebab. Ternyata HAUW adalah singkatan dari nama kedua orang tuanya yaitu “Herman Adalah Untuk Wati”.

(Martin Bagya Kertiyasa)