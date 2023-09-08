Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Lockdown yang Viral Adanya Pandemi 2.0

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |15:54 WIB
Apa Arti Lockdown yang Viral Adanya Pandemi 2.0
Ilustrasi apa arti lockdown(Foto:Onemedical)
A
A
A

BANYAK orang yang belum tahu apa arti lockdown yang sempat viral pada tahun 2020-2022 akibat virus Covid-19. Apalagi, kehadiran pandemi 2.0 bakal memicu keluarnya aturan lockdown yang saat ini menghebohkan dunia.

Tentunya, aturan ini bakal menutup bagian negara dalam menghentikan penyebaran virus tersebut. Hingga akan ada lagi kebijakan menggunakan masker dalam waktu sebulan sampai dua bulan pada sejumlah negara.

Lockdwon

Lantas apa arti lockdown sendiri? Dilansir Merriamwebster, lockdown adalah tindakan atau kondisi darurat orang untuk sementara dilarang memasuki atau meninggalkan area atau wilayah selama ada ancaman bahaya.

Selain itu, arti lockdown juga adanya pembatasan ketat terhadap pergerakan dan interaksi sosial dalam upaya untuk menghentikan penyebaran penyakit yang sangat menular. Masyarakat diwajibkan untuk tinggal di rumah mereka sementara waktu dan membatasi kegiatannya di luar rumah.

Hanya aktivitas esensial yang diizinkan seperti belanja bahan makanan atau mencari perawatan medis yang penting. Masyarakat juga dilarang untuk bepergian keluar daerah baik kota, provinsi, maupun negara.

Halaman:
1 2 3
      
