10 Potret Seleb Pria Ganteng Korea Selatan, Ada Calon Suami Impianmu?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |13:53 WIB
10 Potret Seleb Pria Ganteng Korea Selatan, Ada Calon Suami Impianmu?
Ilustrasi seleb pria ganteng Korea Selatan 2023 (Foto:Soompi)
POTRET seleb pria ganteng Korea Selatan 2023 ini bikin kaum hawa terus mendambakannya. Bahkan, beberapa memiliki wajah tampan hingga kekayaan yang fantasis ini bisa dijadikan calon suami impian.

Berdasarkan survei dari KingChoice, ada 35 selep pria ganteng dari berbagai kalangan, termasuk penyanyi dan juga aktor. Adapun suara yang masuk hingga 2,2 juta.

Berikut 10 seleb pria ganteng Korea Selatan 2023 dilansir dari berbagai sumber:

1. Lee Min Ho

Nama Lee Min Ho menjadi nomor satu sebagai seleb pria ganteng. Mantan kekasih Suzy Bae ini mulai dikenal secara luas sejak membintangi drama Boys Over Flower (2009). Berkat akting dan wajah tampannya bikin wanita mendambakannya sebagai calon impian untuk dijadikan kekasih.

Lee Min Ho

Lee Min Ho seleb ganteng Korea Selatan  Foto (Soompi)

2. Kim Seon Ho

Kim Seon Ho

Kim Seon Ho seleb Pria Ganteng Korea Selatan (Foto:TVN)

Punya lesung pipi membuat Kim Seon Ho menjadi salah satu seleb pria Korea ganteng. Aktor kelahiran 1986 ini memiliki bentuk wajah yang sempurna. Apalagi, kepribadiannya yang ramah dengan fans membuat wanita jatuh hati dengannya.

Halaman:
1 2 3
      
