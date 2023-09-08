Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Keuntungan Belanja Promo Flash Sale, Jangan Sampai Ketinggalan!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |13:13 WIB
5 Keuntungan Belanja Promo Flash Sale, Jangan Sampai Ketinggalan!
SELAIN lebih hemat, banyak sekali keuntungan belanja promo flash sale yang bisa didapat. Makanya, kejar terus setiap program flash sale yang digelar oleh platform belanja favorit kamu.

Promo flash sale adalah sebuah penawaran dengan konsep potongan harga pada jangka waktu tertentu. Saat promo, banyak sekali produk yang dijual dengan potongan harga. Bahkan, potongan harganya ada yang hingga mencapai 90 persen.

Flash sale biasanya berlangsung secara singkat karena nominal potongan dan stok produk juga terbatas. Barang-barang yang dijual secara flash sale biasanya berupa smartphone, keperluan rumah tangga seperti produk susu, gula hingga beras. Produk fashion seperti sepatu, baju hingga celana juga sering dijual dalam program flash sale.

Nah, buat yang belum tahu, inilah sederet keuntungan belanja promo flash sale. Keuntungan Belanja Promo Flash Sale

1. Potongan Harga

Keuntungan belanja promo flash sale yang pertama adalah potongan harga yang besar. Bahkan, Anda bisa membeli produk berkualitas dengan diskon hingga 90 persen dari harga semula.

