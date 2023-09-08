Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Daftar Harga Gift TikTok Terbaru dalam Rupiah, Paling Tinggi Capai Rp8 Jutaan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |19:32 WIB
Daftar Harga Gift TikTok Terbaru dalam Rupiah, Paling Tinggi Capai Rp8 Jutaan
Ilustrasi harga gift Tiktok (Foto:Times Of India)
A
A
A

DAFTAR harga gift TikTok terbaru dalam rupiah menarik untuk dibahas. Apalagi sosial media satu ini sering banget digunakan seseorang untuk melakukan siaran langsung, baik untuk berjualan maupun interaksi dengan para pengikut.

Ada berbagai macam jenis gift TikTok yang bisa diberikan pengguna. Saat menonton live streaming, pengguna bisa memberi saweran berupa Gift TikTok ke kreator dengan berbagai pilihan. Supaya bisa memberi hadiah atau saweran, pengguna perlu memiliki gift TikTok terlebih dahulu.

Harga setiap gift TikTok tentunya berbeda. Semua itu disesuaikan dengan jenis yang akan diberikan, mulai dari ratusan hingga puluhan juta rupiah.

Kado

Harga gift TikTok terbaru dalam rupiah (Foto: Freepik)

Daftar harga Gift TikTok terbaru :

1. Gift Mawar: 1 koin (Rp250)

2. Gift TikTok: 1 koin (Rp250)

3. Gift Sayangi Aku: 1 koin (Rp250)

4. Gift Kopi: 1 koin (Rp250)

5. Gift Barbel: 1 koin (Rp250)

6. Gift Sepak Bola: 1 koin (Rp250)

7. Gift Jari Hati: 5 koin (Rp1.250)

