Alasan Kenapa Rumah di Arab Dibangun Kotak Tanpa Genteng? Simak Penjelasannya

ALASAN kenapa rumah di Arab dibangun kotak tanpa genteng menjadi pertanyaan umum bagi orang banyak. Pasalnya, rumah di sana memang terbilang unik tidak seperti bangunan rumah pada umumnya.

Selain itu, rumah di Arab begitu memikat karena dianggap menjadi lambang harmoni antara lingkungan alam yang keras, warisan budaya yang kaya, dan kebutuhan manusia.

Alasan kenapa rumah di Arab dibangun kotak tanpa genteng (Foto: Istock)

Alasan kenapa rumah di Arab dibangun kotak tanpa genteg dilansir dari berbagai sumber:

1. Menghalau panas

Bukan rahasia umum lagi jika cuaca di Arab memang panas dengan kawasan gurun pasir. Namun, kondisi ini berbeda pada malam hari.

Nah, salah satu alasan kenapa rumah di Arab dibangun kotak tanpa genteng karena untuk mencegah panas tersebut. Mereka pun membangun rumah di Arab dari tanah liat tebal yang berbentuk kotak.