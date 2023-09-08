Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mager ke Luar dan Malas Keramaian, 4 Zodiak Lebih Suka Kencan di Rumah

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |23:00 WIB
Mager ke Luar dan Malas Keramaian, 4 Zodiak Lebih Suka Kencan di Rumah
Zodiak lebih suka kencan di rumah, (Foto: Drazen Zigic/Freepik)
A
A
A

BAGI sebagian orang atau pasangan, yang namanya berkencan itu artinya harus selalu jalan keluar ruumah atau pergi ke suatu tempat yang romantis dan mewah.

Padahal, kencang juga bisa tetap seru dilakukan hanya di rumah. Seperti kesukaan dari empat zodiak ini, yang disebutkan lebih suka menghabiskan waktu dengan pasangannya di ruang tamu rumah sambil menonton atau masak bersama.

Bagi pemilik empat zodiak ini, kencan di dalam rumah memberikan privasi dibandingkan kencan di tempat umum. Berikut empat zodiak ini yang lebih menyukai ngedate di rumah, Dilansir dari PinkVilla, Sabtu (9/9/2023)

1. Cancer: Dalam pikiran para Cancer salah satu keuntungan yang paling signifikan ngedate bersama pasangan di rumah, adalah dapat menghemat uang dengan makan di rumah. Para Cancer memang suka menghindari pengeluaran yang dianggap kurang penting, dan pilih focus dengan kegiatan-kegiatan yang lain serta membangun hubungan dengan romantis.

2. Scorpio: Orang-orang Scorpio pandai untuk merencanakan acara kencan yang seru dan indah. Tak hanya makan atau menonton, ngedate di rumah ala Scorpio bisa dengan membaca puisi, menciptakan suasana romantis di halaman rumah dengan lilin dan alunan musik. Tipe pasangan ygang berusaha untuk menghibur pasangannya walaupun kencan di rumah.

Halaman:
1 2
      
