Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Tanda Zodiak Ini Berbakat Jadi Tante Keren dan Asik

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |20:00 WIB
4 Tanda Zodiak Ini Berbakat Jadi Tante Keren dan Asik
Zodiak berbakat jadi tante yang asik dan keren, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

DENGAN kepribadian dan sifatnya masing-masing, ada sebagian perempuan yang memang berbakat secara alami bisa jadi seorang tante yang keren dan asik untuk keponakannya.

Tidak hanya keponakan kandung, tapi juga keponakan dari luar misalnya anak-anak dari sahabat atau kolega. Menariknya, secara astrologi kepribadian dan bakat ini sedikit banyak bisa terbaca dari zodiak yang dimiliki.

Lantas apa saja zodiak tersebut? Intip paparan singkatnya berikut ini, diwarta dari Bustle, Sabtu (9/9/2023)

1. Gemini: Wanita Gemini sangat keren menjadi tante, itu semua tak lepas karena sifat uniknya yang memberi ketenangan, begitu ekspresif dan punya selera humor yang cerdas dan bisa dicintai oleh setiap orang, termasuk keponakannya.

2. Virgo: Para perempuan Virgo adalah pribadi yang keren dan tenang, sifatnya yang membuat orang-orang yang lebih muda darinya jadi kagum. Apalagi umumnya orang-orang Virgo punya bahasa cinta act of service.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement