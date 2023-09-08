4 Tanda Zodiak Ini Berbakat Jadi Tante Keren dan Asik

DENGAN kepribadian dan sifatnya masing-masing, ada sebagian perempuan yang memang berbakat secara alami bisa jadi seorang tante yang keren dan asik untuk keponakannya.

Tidak hanya keponakan kandung, tapi juga keponakan dari luar misalnya anak-anak dari sahabat atau kolega. Menariknya, secara astrologi kepribadian dan bakat ini sedikit banyak bisa terbaca dari zodiak yang dimiliki.

Lantas apa saja zodiak tersebut? Intip paparan singkatnya berikut ini, diwarta dari Bustle, Sabtu (9/9/2023)

1. Gemini: Wanita Gemini sangat keren menjadi tante, itu semua tak lepas karena sifat uniknya yang memberi ketenangan, begitu ekspresif dan punya selera humor yang cerdas dan bisa dicintai oleh setiap orang, termasuk keponakannya.

2. Virgo: Para perempuan Virgo adalah pribadi yang keren dan tenang, sifatnya yang membuat orang-orang yang lebih muda darinya jadi kagum. Apalagi umumnya orang-orang Virgo punya bahasa cinta act of service.