HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Ini Berpikiran Luas dan Terbuka

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |12:00 WIB
Zodiak open minded, (Foto: Freepik)
ADA yang berpikiran sempit dan cenderung sulit menerima pendapat, arahan, ataus saran orang lain. Nah, ada juga tentunya orang yang memiliki pikiran terbuka dan luas, mempunyai wawasan tinggi dan pengalaman yang banyak.

Karakteristik open minded yang dimiliki ini, membuat orang-orang tersebut selalu ingin menjelajahi hal-hal baru, menjadikan dirinya sosok yang kreatif dan inovatif.

Anda kah salah satunya? Well, mungkin Anda merupakan satu dari lima zodiak yang secara astrologi diketahui punya karakter berpikiran luas dan terbuka. Berikut ulasan lima zodiaknya, dilansir dari Astrotalk, Sabtu (9/9/2023)

1. Aquarius: Terkenal memiliki jiwa yang bebas dan tak takut untuk mencoba hal baru dan selalu ingin jadi yang terbaik. Tak heran para pemilik zodiak ini selalu terbuka dengan ide-ide baru, percaya diri, dan berpikiran fleksibel.

2. Sagitarius: Orang-orang Sagitarius punya jiwa petualang yang tinggi, kemampuannya berpikiran positif terhadap banyak hal membuat keingintahuan mereka dalam mempelajari tentang banyak hal. Open minded bikin para Sagitarius punya sudut pandang luas.

Halaman:
1 2
      
