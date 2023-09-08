5 Hewan Peliharaan yang Mudah Dirawat, Cocok untuk Atasi Kesepian

MEMELIHARA hewan peliharaan tentu sangat menyenangkan. Selain bisa menemani di waktu luang, hewan-hewan ini ternyata juga baik untuk kesehatan loh.

Ya, memelihara hewan peliharaan bisa mencegah stres dan mengurangi kesepian. Namun Anda juga dituntut untuk selektif dalam memilih hewan peliharaan. Terlebih bagi kalian yang belum pernah memelihara hewan peliharaan sebelumnya.

Pilihlah hewan peliharaan yang mudah dirawat dan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Merangkum dari halaman resmi goodhousekeeping, Jumat (8/9/2023) berikut enam hewan peliharaan yang mudah dirawat. Yuk disimak!

1. Ikan Cupang

Ikan cupang merupakan hewan yang mudah dirawat karena tidak memerlukan perawatan khusus. Anda cukup menempatkannya di dalam wadah yang pas dengan air secukupnya. Jangan lupa untuk memberikan makanan secukupnya pada ikan cupang.

Selain itu menjaga kualitas air yang baik dengan mengganti air secara teratur dapat mempertahankan masa hidup ikan cupang tersebut.

2. Tokek Macan Tutul

Tokek macan tutul harus ditempatkan di dalam akuarium. Namun, Anda harus membersihkan akuarium setiap hari dari kotoran apapun dan desinfeksi dua kali sebulan.

Makanan tokek ini, biasanya berupa ulat lilin, jangkrik, dan ulat bambu. Meskipun makannya kurang menarik untuk dipegang. Hewan ini sangat cocok dipelihara bagi pemula sebagai teman saat sepi.

3. Marmut

Marmut adalah hewan yang disukai anak-anak karena interaksinya yang sangat menggemaskan. Selain itu marmut dapat hidup rukun dengan marmut lainnya. Untuk merawat si kecil ini, anda tidak perlu khawatir.

Mereka akan menjaga kebersihanya secara mandiri dan tidak perlu dimandikan terlalu sering. Pastikan anda memiliki kebutuhan seperti kandang, air, makanan dan tempat tidur.