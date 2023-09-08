Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Hewan Peliharaan yang Mudah Dirawat, Cocok untuk Atasi Kesepian

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |11:00 WIB
5 Hewan Peliharaan yang Mudah Dirawat, Cocok untuk Atasi Kesepian
Hewan peliharaan yang mudah dirawat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMELIHARA hewan peliharaan tentu sangat menyenangkan. Selain bisa menemani di waktu luang, hewan-hewan ini ternyata juga baik untuk kesehatan loh.

Ya, memelihara hewan peliharaan bisa mencegah stres dan mengurangi kesepian. Namun Anda juga dituntut untuk selektif dalam memilih hewan peliharaan. Terlebih bagi kalian yang belum pernah memelihara hewan peliharaan sebelumnya.

Pilihlah hewan peliharaan yang mudah dirawat dan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Merangkum dari halaman resmi goodhousekeeping, Jumat (8/9/2023) berikut enam hewan peliharaan yang mudah dirawat. Yuk disimak!

1. Ikan Cupang

Ikan cupang merupakan hewan yang mudah dirawat karena tidak memerlukan perawatan khusus. Anda cukup menempatkannya di dalam wadah yang pas dengan air secukupnya. Jangan lupa untuk memberikan makanan secukupnya pada ikan cupang.

Ikan Cupang

Selain itu menjaga kualitas air yang baik dengan mengganti air secara teratur dapat mempertahankan masa hidup ikan cupang tersebut.

2. Tokek Macan Tutul

Tokek macan tutul harus ditempatkan di dalam akuarium. Namun, Anda harus membersihkan akuarium setiap hari dari kotoran apapun dan desinfeksi dua kali sebulan.

Makanan tokek ini, biasanya berupa ulat lilin, jangkrik, dan ulat bambu. Meskipun makannya kurang menarik untuk dipegang. Hewan ini sangat cocok dipelihara bagi pemula sebagai teman saat sepi.

3. Marmut

Marmut adalah hewan yang disukai anak-anak karena interaksinya yang sangat menggemaskan. Selain itu marmut dapat hidup rukun dengan marmut lainnya. Untuk merawat si kecil ini, anda tidak perlu khawatir.

Mereka akan menjaga kebersihanya secara mandiri dan tidak perlu dimandikan terlalu sering. Pastikan anda memiliki kebutuhan seperti kandang, air, makanan dan tempat tidur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/612/3166578/hewan-I4gl_large.jpg
5 Hewan Terkaya di Dunia, Kekayaannya Ada yang Tembus Triliunan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/612/3065514/anabul-XnhP_large.jpg
7 Makanan yang Tak Boleh Dimakan Anabul, Bisa berakhir dengan Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/612/2985545/penting-6-tips-aman-bawa-hewan-peliharaan-ketika-mudik-Ofi8cbEHPm.jpg
Penting! 6 Tips Aman Bawa Hewan Peliharaan ketika Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/612/2964603/pet-parents-wajib-tahu-ini-pentingnya-ruang-gerak-cukup-untuk-hewan-peliharaan-6M90KlNSDC.jpg
Pet Parents Wajib Tahu, Ini Pentingnya Ruang Gerak Cukup untuk Hewan Peliharaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/28/612/2961769/6-makanan-yang-paling-haram-dikonsumsi-anjing-peliharaan-anda-hLFnINbP58.jpg
6 Makanan yang Paling Haram Dikonsumsi Anjing Peliharaan Anda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/612/2889618/ilmuwan-jepang-klaim-tahu-bahasa-ayam-lewat-cara-berkokok-1wOJkHk1Na.jpg
Ilmuwan Jepang Klaim Tahu Bahasa Ayam lewat Cara Berkokok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement