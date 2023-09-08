Kisah Hidup Dramatis IU, Sempat Hampir Jadi Gelandangan Sebelum Kaya Raya

IU atau Lee Ji Eun kini sukses menjadi salah satu penyanyi solo dan aktris papan atas Korea Selatan yang namanya tentu sudah tidak asing lagi ditelinga. Mulai dari lagu-lagunya yang indah hingga berbagai drama serta film yang ia bintangi pun turut disukai dan dinikmati semua orang.

Namun, siapa sangka bahwa penyanyi yang telah meraih kesuksesan luar biasa tersebut dibesarkan dengan kehidupan dari keluarga yang berekonomi sulit. Dalam sebuah episode TMI News, IU membagikan pengalaman hidupnya yang dramatis.

Bagaimana tak dramatis? Pasalnya, ia bisa dibilang hampir menjadi gelandangan yang tak punya tempat tinggal sebelum akhirnya seperti sekarang, bisa menjadi juragan real estate dengan aset bangunan di mana-mana.

Kesulitan sang pelantun lagu hits ‘Good Day’ ini berawal ketika ibunya menandatangani pinjaman kerabatnya. Nahasnya, setelah pinjaman itu diterima, kerabat ibunya tersebut pergi menghilang, meninggalkan utang yang besar kepada sang ibunda.

“Ibunya ikut menandatangani pinjaman seorang kerabat dan kerabatnya melarikan diri. Keluarganya tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan. Rumahnya dipenuhi tanda merah (tanda utang rentenir),” ujar TMI News, dikutip dari Koreaboo, Jumat (8/9/2023)

Namun, laporan yang didapat dari TMI News mengatakan bahwa hal itu hanyalah awal dari kesulitan-kesulitan yang dialami IU. Akibat utang tersebut, IU dan adiknya pun harus tinggal terpisah dari orang tuanya, serta tinggal bersama neneknya.