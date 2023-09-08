Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Kucing yang Dicekoki Miras Hadir di Sidang, Wajahnya Keliatan Bingung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |05:03 WIB
Viral Kucing yang Dicekoki Miras Hadir di Sidang, Wajahnya Keliatan Bingung
Flo si Kucing. (Foto: Instagram)
A
A
A

BELUM lama ini viral video 3 wanita asal Padang, Sumatera Barat yang mencekoki kucing peliharaannya dengan minuman keras. Ketiga wanita itu pun diadili di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Padang atas perbuatan keji mereka.

Saat sidang tersebut, kucing berjenis Persia bernama Flow ini pun turut dihadiri ke perhelatan sidang pidana ini. Momen itu turut diunggah akun Instagram pecinta hewan, Doni Herdaru Tona. Nampak Flo, kucing berbulu putih itu berada di dalam kandangnya dan duduk di kursi pengadilan.

Kucing Viral

Dalam potret yang beredar, Flo begitu menggemaskan namun terlihat kebingungan. Kucing tersebut tetap tenang berada di ruangan itu hingga persidangan selesai.

Sementata itu, Donni menjelaskan Flo dicekoki minuman keras jenis soju oleh ketiga wanita itu yang diketahui merupakan pemilik kucing tersebut. Kini, Flo pun dirawat oleh salah satu asosiasi pecinta kucing di Tanah Air pasca dicekoki miras.

“Flo kucing yang dicekokin Soju, sudah hadir untuk sebagai salah satu barang bukti perkara,” tulis Doni.

Halaman:
1 2
      
