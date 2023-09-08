Tips Skincare ala Agatha Pricilla, Cocok untuk Hadapi Polusi Udara

PERAWATAN kulit wajah memang harus dilakukan, apalagi ketika ada polusi udara seperti ini. Pasalnya, polusi udara memang tidak hanya mengganggu kesehatan saja, tapi juga bisa merusak kulit.

Oleh karena itu, perlu skincare setiap harinya sangat membantu wajah untuk menutrisi, dan melindungi dari riasan makeup, paparan sinar matahari, atau pun hal-hal seperti polusi udara. Menurut Agatha Pricilla, sebagai salah satu public figure, skincare menjadi salah satu rutinitas penting.

“Skincare yang hydrating adalah jalan ninjaku menuju make up awet dan tidak cakey,” tulis Agatha Pricilla, dikutip dalam akun TikTok miliknya @agthpricilla.

Pada salah satu video yang dibuatnya, Agatha Pricilla nampak menunjukkan step by stepnya saat menggunakan skincare :

Hydrating facial toner

Digunakan Agatha Pricilla sebagai langkah awalnya untuk menggunakan skincare, namun untuk stepnya Agatha Pricilla menuangkan tonernya terlebih dahulu ke telapak tangan, lalu menepuk lembut ke bagian wajah.

Hydrating essence

Tuangkan terlebih dahulu ke telapak tangan lalu menepuk lembut ke wajah, Agatha Pricilla nampak menggunakan teknik mengusap juga dsei bawah ke atas untuk meratakan ke seluruh wajahnya.