4 Potret Artis yang Konsisten dengan Rambut Merah, Nomor 3 Mirip Ariel The Little Mermaid

TREN warna rambut merah belakangan sedang digandrungi publik figur Tanah Air. Selain memberikan tampilan baru yang lebih bold dan eye catching, warna rambut satu ini disebut-sebut bikin warna kulit jadi lebih glowing.

Tak heran, artis hingga selebgram Tanah Air berikut ini mendadak tampil berani dengan gaya rambut berwarna merah. Siapa saja mereka? Berikut di antaranya, dilansir dari berbagai sumber, Jumat (8/9/2023)

1. Marion Jola: Penyanyi yang akrab disapa Lala ini belakangan cukup betah dengan gaya rambut warna merahnya. Masih konsisten dengan potongan rambut bob-nya, warna terang rambut Lala kali ini tampak menyatu dengan warna kulitnya yang eksotis!

2.Isyana Sarasvati: Penyanyi muda satu ini termasuk yang cukup berani dalam hal eksperimen warna rambut terang. Jika sebelumnya pernah menjajal perpaduan warna rambut hitam dan merah, kali ini ia tampak betah dengan satu warna rambut, yakni merah.

Menariknya, penampilan rambut merahnya itu tampak membuat penampilan Isyana semakin cantik dengan ciri khas style emo.