HOME WOMEN HEALTH

Perlukah Cairan di Selaput Otak Akibat Meningitis Tuberkulosis Dikeluarkan?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |20:10 WIB
Pasien meningitis tuberkulosis. (Foto: Health grades)
A
A
A

PENYAKIT Meningitis tuberkulosis adalah kondisi meningitis yang cukup parah. Biasanya ditandai dengan peradangan selaput di sekitar otak atau sumsum tulang belakang.

Meningitis tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri TBC atau yang disebut dengan mycobacterium tuberculosis. Seseorang yang mengalami kondisi ini akan mengalami gejala yang berkembang secara bertahap.

 pasien

Dokter Spesialis Paru dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) mengatakan, biasanya penderita meningitis tuberkulosis memiliki lebih banyak cairan di selaput otak. Hal itu terjadi bagi penderita tuberkulosis paru itu bisa juga disertai dengan tuberkulosis di luar paru.

"Contohnya, pasien saya memiliki keluhan batuk-batuk. Lalu terdiagnosis tuberkulosis. Kami obati dengan obat anti TB atau OAT," tulis dr Erlina dalam cuitannya di Twitter @erlinaburhan.

Dokter Erlina melanjutkan dalam perjalanannya kemudian ditemukan ada cairan di selaput otak.Itulah yang disebut dengan meningitis TB.

"Sehingga pengobatan tidak lagi 6 bulan, mungkin bisa diperpanjang dan bahkan ada tindakan-tindakan khusus," katanya.

Halaman:
1 2
      
