10 Manfaat Daun Bidara untuk Kesehatan Tubuh yang Perlu Diketahui

10 MANFAAT daun bidara untuk kesehatan tubuh yang perlu diketahui akan diterangkan dalam artikel ini. Ternyata ada banyak manfaat yang terdapat dari daun bidara untuk kesehatan tubuh. Daun bidara atau widara merupakan semacam tumbuhan kecil yang tumbuh di lingkungan kering.

Tumbuhan ini dapat dengan mudah kita temukan di Indonesia, terutama pada kawasan lembah. Daun bidara atau tanaman herbal ini biasa digunakan sebagai obat tradisional yang mampu mengobati berbagai penyakit dari dalam maupun luar tubuh.

Manfaat Daun Bidara untuk Kesehatan

1. Menurunkan Risiko Diabetes

Kandungan senyawa aktif yang terdapat pada air rebusan daun bidara mampu menstabilkan kadar gula dalam tubuh sehingga bisa menurunkan risiko penyakit diabetes.

2. Membantu proses penyembuhan luka

Sifat antiinflamasi dan kandungan senyawa glikosida pada daun bidara mampu mempercepat proses penyembuhan luka dengan cara merebus air daun bidara lalu dioleskan pada bagian tubuh yang luka.

3. Menangani Masalah Pencernaan

Daun bidara yang memiliki sifat antispasmodik dapat mengatasi masalah sistem pencernaan seperti pada penyakit maag dan asam lambung, caranya dengan meminum rebusan air daun bidara satu hari sekali.

4. Baik untuk Kesehatan Tulang dan Gigi

Kalsium dan fosfor dalam kandungan daun bidara memiliki peran penting dalam mengoptimalkan menjaga kesehatan tulang dan gigi serta kalsium juga mempunyai fungsi penting dalam proses kontraksi otot.

5. Mengatasi Depresi

Rutin mengonsumsi rebusan air daun bidara dapat mencegah terjadinya depresi, hal ini disebabkan karena kandungan daun bidara yang mampu memberikan efek dingin dan menenangkan dalam tubuh.

6. Menurunkan Demam

Kandungan senyawa flavonoid yang terdapat pada daun bidara bisa membantu menurunkan suhu tubuh sehingga khasiat dari daun bidara ini dapat menurunkan demam.