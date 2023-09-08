Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Mengatasi Ibu Hamil Sering Pusing, Mulai dari Asupan Makanan hingga Berolahraga

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |12:45 WIB
Ibu hamil sering pusing. (Foto: Freepik)
5 CARA mengatasi ibu hamil sering pusing, mulai dari asupan makanan hingga berolahraga sebaiknya diketahui oleh banyak orang. Apalagi menjadi ibu hamil tidaklah cukup mudah untuk dialami.

Jika ibu hamil melakukan aktivitas terlalu banyak, memikirkan sesuatu, stres, dan kurang asupan makanan yang membuat tubuh menjadi lemah dan kepala pusing. Namun Anda tidak perlu khawatir ada berbagai solusi dan cepat untuk mengatasi masalah ini.

 ibu hamil

Nah, berikut 5 cara mengatasi ibu hamil sering pusing,

 BACA JUGA:

1. Olahraga

Olahraga ringan dapat membantu ibu hamil mengatasi pusing, seperti olahraga jalan kaki, senam bumil dan yoga. Berolahraga seperti ini dapat melatih fisik yang membantu meningkatkan suasana hati, memberikan cadangan energi dan meningkatkan sirkulasi darah untuk mengatasi ibu hamil, saat merasakan pusing yang berlebihan.

2. Mengatur pola makan

Dengan mengatur pola makan membantu seorang ibu hamil tidak merasakan pusing, hal ini dikarenakan adanya asupan makanan yang dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga membuat seorang ibu hamil tetap fit dan tidak terjadi masalah pada kesehatan.

 BACA JUGA:

3. Istirahat dengan cukup

Beraktivitas keras pada siang hari, dapat merasakan tubuh menjadi letih, pegal ,capek, dan pusing . Dengan adanya penyebab yang dikaitkan diatas membuat seorang ibu hamil bisa melakukan istirahat secara tenang, senang dan kuat.

Halaman:
1 2
      
