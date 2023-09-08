Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Tangan Sering Gemetar? Ternyata Pertanda Tumor Otak

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |12:32 WIB
Kenapa Tangan Sering Gemetar? Ternyata Pertanda Tumor Otak
Ilustrasi tangan sering gemetar (Foto: Medical News Today)
A
A
A

BERBAGAI alasan kenapa tangan sering gemetar, salah satunya adalah adanya gangguan kondisi neurologis atau terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan.

Melansir Medicalnewtoday tangan gemetar atau istilah medisnya adalah tremor merupakan gejala yang terletak kontraksi otot hingga menyebabkan bagian tubuh bergetar. Ini tentunya menunjukkan adanya masalah kesehatan yang sedang terjadi pada tubuhmu.

Tremor

Alasan kenapa tangan sering gemetar (Foto: Freepik)

Selain itu, alasan kenapa tangan sering gemetar lainnya bisa disebabkan tubuh merasa lelah, cedera otak, stres, stroke, penyakit parkinso bahkan bisa pertanda ada tumor otak yang bersarang.

Oleh karena itu, penderita tidak boleh menganggap remeh dan harus mencari akar penyabab dan solusi dari kondisi satu ini.

Berikut cara mengatasi tangan sering bergetar:

- Perubahan gaya hidup: Perubahan gaya hidup berikut dapat membantu mengurangi getaran tangan pada orang dengan peningkatan tremor. Salah satunya mengonsusmi makanan sehat

- Menghindari olahraga berat

Halaman:
1 2
      
