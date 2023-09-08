Manfaat Konsumsi Ubi Ungu bagi Kesehatan, Kurangi Risiko Kanker dan Turunkan Berat Badan

UBI ungu menjadi salah satu jenis sayuran atau umbi-umbian yang termasuk ke dalam golongan Dioscoreaceae atau dikenal sebagai ubi yang memiliki ukuran lebih besar.

Menurut laman STYLECRAZE, Sabtu (9/9/2023), ubi ungu memiliki serat tinggi, indeks glikemik rendah, dan kadar gula rendah. Ubi ungu juga dipercaya memiliki keseimbangan kalsium, besi, tembaga, mangan, dan fosfor yang baik. Sehingga dapat meningkatkan kesehatan seseorang secara keseluruhan.

Faktanya dalam 100 gram ubi ungu, memiliki kandungan nutrisi :

Kalori 118 kcal

Protein 1,53 g

Karbohidrat 27,89 g

Serat makanan 4,1 g

Kalium 816 mg

Fosfor 55 mg

Dari kandungan itu lah yang nantinya akan memunculkan berbagai manfaat untuk tubuh seperti meningkatkan sirkulasi darah, membantu mengobati masalah pencernaan, mengurangi risiko kanker, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan otak, dan lain-lain.

Namun sayangnya, terkadang sebagian dari masyarakat masih beranggapan bahwa ubi ungu dan ubi jalar memiliki sifat yang sama. Padahal jika dibandingkan keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dimana pada ubi ungu memiliki kulit kasar, coklat, dan bersisik. Sedangkan pada ubi jalar memiliki kulit halus, berwarna orange, dan tipis.

Selain itu pada bagian bentuknya ubi ungu juga karakteristik panjang dan silindris. Sedangkan pada ubi jalar memiliki bentuk lebih pendek dan berwarna kuning.