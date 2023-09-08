Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Manfaat Kolagen, Minuman Bernutrisi yang Bikin Fuji dan Mayang Saling Sindir

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |14:31 WIB
4 Manfaat Kolagen, Minuman Bernutrisi yang Bikin Fuji dan Mayang Saling Sindir
Mayang dan Fuji. (Foto: Instagram)
A
A
A

KINI nama Mayang Lucyana tengah menjadi perbincangan publik setelah nyindir Fuji karena mengendorse minuman kolagen asal Prancis. Hal itu dia utarakan melalui live di akun TikToknya @maayang.lucyana.

"Sebelum di-endorse kan pasti baca script kan, kalau gue mah baca jurnal. Kena lo," kata Mayang saat siaran langsung, yang diposting ulang oleh akun TikTok apaansi777.

Adik dari Vanessa Angel itu juga menyebut saat ini kulitnya sudah lebih putih dibanding sebelumnya. Sebab dia rutin minuman kolagen yang ia beli di Prancis hingga mencapai nominal Rp1,5 juta.

 kolagen

"Pokoknya peneliti itu bilang kalau kolagen itu bikin putih. Titik nggak pakai koma, no debat, no kecot," ungkap Mayang.

Di sisi lain, Fuji mengungkapkan kalau kolagen tidak bisa membuat kulit menjadi putih.

"Stop hoaks, jangan percaya siapapun yang bilang kolagen bikin putih," kata Fuji di akun TikTok miliknya @fujiiian.

"Aku bisa sebening sekarang ini nih, itu bukan gara-gara kolagen, tapi yang bisa bikin kulit cerah itu adalah kandungan L glutathione sama vitamin C. Itu pun dosis vitamin C-nya harus maksimal," lanjut Fuji.

 BACA JUGA:

Perbedaan pendapat dari Mayang dan Fuji ini tentu saja menjadi perhatian netizen. Lantas sebenarnya apa sih manfaat kolagen untuk kulit?

Dilansir dari Healthline, kolagen merupakan protein yang ada di dalam tubuh. Kolagen ini berfungsi untuk membentuk beberapa bagian tubuh, termasuk tendon, ligamen, kulit, dan otot. Kolagen memiliki banyak manfaat, seperti memberikan struktur pada kulit dan memperkuat tulang.

 BACA JUGA:

Kolagen sendiri bisa dikonsumsi dalam bentuk kapsul. Tapi kini juga banyak minuman kolagen yang sedang hits. Manfaatnya tentu banyak sekali untuk kulit. Penasaran apa saja? Berikut rangkumannya.

1. Mengurangi kerutan

Kolagen merupakan komponen penting pada lapisan dermis kulit. Tak heran bila rutin mengonsumsi kolagen dapat membuat kulit menjadi lebih kencang, mengurangi kerutan, dan menghaluskan kulit.

2. Meningkatkan elastisitas kulit

Manfaat kedua dari kolagen adalah dapat membuat kulit menjadi elastis. Sebab di dalam kolagen ada kandungan peptida yang dapat mencegah kulit kendur.

Halaman:
1 2
      
