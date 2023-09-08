Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Ungkap Peran Penting Posyandu untuk Tekan Angka Stunting

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |22:16 WIB
Kemenkes Ungkap Peran Penting Posyandu untuk Tekan Angka Stunting
Anak stunting. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENTERI Kesehatan Budi G. Sadikin bersama Presiden Bank Dunia Ajay Banga baru-baru ini meninjau kegiatan pelayanan kesehatan primer masyarakat Posyandu Kenanga Sepuluh Serdang Kulon, Kabupaten Tangerang.

Mulai dari kegiatan pemberian imunisasi polio, pengukuran berat dan tinggi badan balita, pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) hingga berdialog dengan ibu hamil.

 posyandu

Menkes Budi mengatakan, peninjauan tersebut bertujuan untuk memantau apakah pelayanan kesehatan dasar tersebut telah terimplementasi.

“Jadi Ajay Banga ingin melihat bagaimana implementasi dari pendanaan Bank Dunia, apakah sampai hingga level akar rumput pelayanan kesehatan dasar,” ujarnya.

Ajay Banga lantas mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka stunting. Tercatat, angka stunting dari yang semula berada di angka 31,4 persen pada tahun 2018 hingga mencapai angka 21,6 persen di tahun 2022.

Selanjutnya, Bank Dunia melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) tahap 2 akan memperpanjang durasi dan memperluas cakupan percepatan penurunan stunting di Indonesia.

“Jadi yang saya pelajari dari kunjungan ini adalah tentang semangat sukarela. Posyandu ini bukan hanya tentang pengukuran berat dan tinggi badan, tapi tentang bagaimana upaya para penggiatnya melibatkan para relawan, pemuka agama, dan dan perangkat desa” tutur Ajay Banga.

“Dan yang kedua adalah tentang penggunaan teknologi yang membuat ibu-bu datang ke posyandu,” imbuhnya.

