Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Penyakit Berat yang Jadi Tantangan Masyarakat ASEAN dari Jantung hingga Kanker

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |18:07 WIB
Penyakit Berat yang Jadi Tantangan Masyarakat ASEAN dari Jantung hingga Kanker
Penyakit jantung. (Foto: Freepik)
A
A
A

WAKIL Menteri Kesehatan RI (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengajak masyarakat untuk fokus pada pelayanan kesehatan berkualitas, yang mana mengatasi tantangan. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN.

Dante menyebut, bahwa dunia tengah dihadapkan dengan kenyataan dan harus siap dengan tantangan penyakit berat terlebih di kawasan ASEAN.

 kanker

"Jadi teman-teman, saya akan menyebut Anda sebagai teman saya, sebelum kita menyelami inti misi, mari kita akui terlebih dahulu kenyataan pahit yang kita hadapi. Di negara-negara ASEAN, kita dihadapkan pada beban penyakit yang berat," katanya saat jadi pembicara di ASEAN Youth Summit di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

 BACA JUGA:

Kemudian Dante menyebutkan sejumlah penyakit berat, yang saat ini menjadi tantangan untuk dihadapi oleh masyarakat ASEAN. Pertama adalah jenis penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, hipertensi, obesitas, hingga kanker.

Penyakit-penyakit tersebut, kata dia, sudah sangat umum terjadi di negara ASEAN. Bahkan sejumlah penelitian dan badan statistik memiliki data, berapa jumlah orang di ASEAN yang menderita penyakit-penyakit tersebut.

"Penyakit yang sudah terlalu umum terjadi di kawasan ASEAN. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah tetangga, kolega, dan orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita di rumah kita," katanya.

 BACA JUGA:

Kedua yaitu penyakit menular, seperti malaria, TBC, HIV, juga karena ancaman yang muncul terus menerus mengancam masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/18/3191409//ilustrasi-eb6r_large.jpg
Thailand dan Kamboja Sepakati Pembicaraan Gencatan Senjata, Korban Tewas Mencapai 80 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/18/3191320//menteri_luar_negeri_republik_indonesia_sugiono-DQ98_large.jpeg
Menlu Sugiono: Kamboja–Thailand Akan Temukan Jalan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/482/3190411//babi-Z4uB_large.jpg
Belum Ada Vaksin Cegah Demam Babi Afrika (ASF), Biosekuriti CABI Digencarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188135//pengungsian_korban_banjir_di_sumbar-dq0a_large.jpg
Kemenkes Catat 10 Penyakit Terbanyak di Pengungsian Sumbar, ISPA Paling Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186793//banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-UMte_large.jpg
Korban Tewas Akibat Banjir dan Longsor di Asia Tenggara Tembus 500 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186633//menkum-cCru_large.jpg
Salip Thailand, Indonesia Rajai Capaian Indikasi Geografis di ASEAN
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement