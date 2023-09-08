Penyakit Berat yang Jadi Tantangan Masyarakat ASEAN dari Jantung hingga Kanker

WAKIL Menteri Kesehatan RI (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengajak masyarakat untuk fokus pada pelayanan kesehatan berkualitas, yang mana mengatasi tantangan. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN.

Dante menyebut, bahwa dunia tengah dihadapkan dengan kenyataan dan harus siap dengan tantangan penyakit berat terlebih di kawasan ASEAN.

"Jadi teman-teman, saya akan menyebut Anda sebagai teman saya, sebelum kita menyelami inti misi, mari kita akui terlebih dahulu kenyataan pahit yang kita hadapi. Di negara-negara ASEAN, kita dihadapkan pada beban penyakit yang berat," katanya saat jadi pembicara di ASEAN Youth Summit di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Kemudian Dante menyebutkan sejumlah penyakit berat, yang saat ini menjadi tantangan untuk dihadapi oleh masyarakat ASEAN. Pertama adalah jenis penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, hipertensi, obesitas, hingga kanker.

Penyakit-penyakit tersebut, kata dia, sudah sangat umum terjadi di negara ASEAN. Bahkan sejumlah penelitian dan badan statistik memiliki data, berapa jumlah orang di ASEAN yang menderita penyakit-penyakit tersebut.

"Penyakit yang sudah terlalu umum terjadi di kawasan ASEAN. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah tetangga, kolega, dan orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita di rumah kita," katanya.

Kedua yaitu penyakit menular, seperti malaria, TBC, HIV, juga karena ancaman yang muncul terus menerus mengancam masyarakat.