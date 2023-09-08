Semarakkan MotoGP 2023, Festival Mandalika Bakal Tampilkan Beragam Atraksi Budaya

Taman Loang Baloq di Kota Mataram, NTB jadi lokasi Festival Mandalika 2023. (Foto: ANTARA/Nirkomala)

DINAS Pariwisata Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat siap menggelar Festival Mandalika di Taman Loang Baloq, Kecamatan Sekarbela, untuk menyemarakkan ajang MotoGP 2023 di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 13-15 Oktober 2023.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi mengatakan bahwa Festival Mandalika kini menjadi agenda rutin dalam mendukung kegiatan internasional MotoGP.

"Karena itu, Festival Mandalika kita jadwalkan bersamaan dengan ajang MotoGP yakni pada 13-15 Oktober 2023," katanya seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (9/9/2023).

Dikatakan, dalam konsepnya selama tiga hari Festival Mandalika akan memberikan hiburan bagi masyarakat termasuk para tamu atau penonton MotoGP yang menginap di Kota Mataram dan sekitarnya.

Hiburan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan kesenian dan budaya lokal seperti tari gandrung, kemudian rudat atau kesenian tradisional, serta sejumlah band-band lokal.

"Selain itu, kami juga membuka bazar makanan sekaligus menjadi sentra kuliner dengan melibatkan sekitar 25 hingga 30 pelaku UMKM," katanya.

Para pelaku UMKM yang dilibatkan itu sebagian besar pangan olahan atau makanan, sebab Kota Mataram sebagai daerah penyangga kegiatan MotoGP yang dicari tamu adalah makanan.

"Karena itu, para pelaku UMKM sudah kami informasikan agar mereka bisa menyiapkan produk-produk unggulan sehingga bisa juga menjadi oleh-oleh para tamu," katanya.