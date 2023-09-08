Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Horor! 6 Hantu Paling Menyeramkan dari Bugis, Bikin Bulu Kuduk Berdiri

Hafid Fuad , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |21:00 WIB
Horor! 6 Hantu Paling Menyeramkan dari Bugis, Bikin Bulu Kuduk Berdiri
Ilustrasi (Yorkshirerepost)
A
A
A

ADA 6 hantu paling menyeramkan dalam legenda urban masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Makhluk-makhluk gaib ini sering dituturkan dari mulut ke mulut dan kisahnya sangat horor.

Kisah hantu kadang diceritakan hanya bertujuan sekedar untuk menakut-nakuti. Tapi ada pula orang-orang tertentu yang mengaku pernah melihatnya.

Di Tanah Bugis, masyarakat mempercayai terdapat beberapa jenis hantu yang menurut mereka sangat menyeramkan.

Cerita soal hantu memang menarik disimak. Umumnya nama hantu berasal dari cerita leluhur dan hanya terkenal di daerah tertentu atau bersifat lokal.

 BACA JUGA:

Berikut 6 hantu paling menyeramkan dari Bugis.

1. Kandoleng

Sosok ini mirip seperti kuntilanak, bentuknya seperti hantu perempuan dengan punggung bolong dan bau yang menyengat. Disebutkan hantu kandoleng memiliki suara yang khas, membuat yang mendengarnya akan merinding.

Ilustrasi

Ilustrasi (Freepik)

Masyarakat Bugis akan melarang anak-anak kecil keluar malam hari. Para orang tua percaya bahwa kandoleng sangat suka dengan anak kecil.

Diyakini jika hantu kandoleng berasal dari arwah ibu hamil yang meninggal saat melahirkan.

 BACA JUGA:

2. Kongkong pancing

Jenis hantu yang ini akan mendatangi kampung-kampung di saat malam tiba. Secara berkelompok kongkong pancing akan terlihat bagaikan kumpulan makhluk seperti anjing, kuda, burung siluman, dan penunggang kuda siluman.

 

3. Poppo

Menurut cerita warga, hantu poppo biasa ditemukan di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Wujudnya seperti manusia yang dapat terbang dan memiliki suara yang khas.

Saat terbang di malam hari suaranya seperti sayap tanpa bulu yang dikepakkan begitu mengerikan. Beberapa sumber mengatakan jika hantu poppo juga suka menirukan suara anak kecil.

Halaman:
1 2
      
