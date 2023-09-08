10 Hotel Terbaik Buat Staycation Dekat Pantai, Pemandangannya Luar Biasa!

STAYCATION di hotel dekat pantai ini tak hanya dapat memanjakan mata Anda dengan pemandangannya yang luar biasa, namun juga dapat menyegarkan pikiran karena suasananya yang begitu menyenangkan.

Apalagi, sekarang ini nginep di beach hotel juga wajib dijadiin konten. Makanya, kita harus benar-benar memilih penginapan yang view-nya oke dong.

Tertarik untuk mencoba? Berikut adalah 10 hotel terbaik buat staycation di dekat pantai yang patut Anda coba!

10 Hotel Terbaik Dekat Pantai

1. Sawarna Little Hula Hula By Zuzu - Banten

Resor strategis di Lebak, Banten ini menawarkan bangunan klasik dengan suasana yang begitu menenangkan. Manjakan diri Anda dengan pelayanan kamar 24 jam, akses internet, serta tempat parkir yang luas.

Anda bisa mengunjungi berbagai wisata bahari favorit seperti Pantai Ciantir, Pantai Sawarna, Pantai Pasir Putih, Pantai Tanjung Layar, atau bahkan Goa Langir.

2. Pelangi Lake Resort and Hotel - Belitung

Buat yang mau liburan ke Belitung, wajib banget buat ambil penginapan di Pelangi Lake Resort and Hotel Belitung. Manfaatkan layanan kamar 24 jam, satpam 24 jam, layanan kebersihan harian, perapian, toko oleh-oleh/cinderamata yang ada di properti ini.

Kamarnya juga dirancang untuk memberikan tingkat kenyamanan optimal dengan dekorasi dan fasilitas yang nyaman seperti televisi layar datar, kamar mandi tambahan, toilet tambahan, produk pembersih, rak pakaian.

Ada juga fasilitas umum yang bisa Anda coba selama bermalam di sini seperti lapangan bulu tangkis, perahu, taman bermain, snorkeling, serta pusat kebugaran.

3. Ocean Queen Resort - Jawa Barat

Bertempat di lokasi utama Pelabuhan Ratu, Ocean Queen Resort menyediakan segala sesuatu yang kota ini tawarkan tepat di depan pintu kamar Anda.

Untuk meningkatkan kualitas pengalaman menginap para tamu, hotel ini menawarkan fasilitas rekreasi seperti jalur pendakian, pantai pribadi, kolam renang luar ruangan, memancing, serta layanan pijat. Dengan layanan andal dan staf profesional, Ocean Queen Resort siap memenuhi kebutuhan Anda!

4. La Lucia Hotel by Prasanthi - Belitung

La Lucia Hotel by Prasanthi Belitung merupakan surganya pecinta alam! Terletak di kota terbesar Pulau Belitung, Tanjung Pandan, menjadikan hotel ini penginapan yang sempurna bagi wisatawan!

Nikmati wisata bahari dengan pemandangan alam yang menakjubkan di Belitung. Air laut yang biru dan jernih, pantai yang bersih, ada juga pilihan pantai berbatu yang indah. Laut Belitung sangat cocok untuk Anda yang ingin berlayar, snorkeling, dan berenang.

5. Mambruk Hotel and Convention - Banten

Hanya berjarak 2 jam dari Jakarta, Mambruk Hotel and Convention yang terletak di Anyer, Banten ini siap membuat liburan Anda jadi berkesan dengan pantai pribadinya yang bersih dan indah. Ada juga kolam renang umum yang luas di pinggir pantainya!

Nggak cuma dikelilingi dengan pemandangan alam yang indah, resor ini juga menyediakan berbagai pilihan kamar yang beragam serta berbagai hiburan seperti live entertainment, dining on boat, dan masih banyak lagi.