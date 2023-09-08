Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Daerah di Jambi yang Namanya Berasal dari Singkatan dan Populer hingga Sekarang

MNC Portal , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |10:00 WIB
3 Daerah di Jambi yang Namanya Berasal dari Singkatan dan Populer hingga Sekarang
Monumen Tugu Siginjai, Jambi (Foto: Andalas Tourism)
A
A
A

TERDAPAT 3 daerah di Jambi yang ternyata namanya berasal dari singkatan namun nama daerah itu jadi dikenal luas oleh publik.

Provinsi Jambi sejatinya merupakan sebuah wilayah yang berada di kawasan pesisir timur Pulau Sumatera. Provinsi yang satu ini kurang begitu terkenal dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera.

Sejarah wilayah ini sudah dimulai pada abad ke-7. Area Hilir Sungai Batanghari, menjadi markas Kerajaan Melayu Jambi yang merupakan perkembangan Kerajaan Jambi semenjak kira-kira 300 tahun sebelumnya.

Hanya kemudian, mempunyai sebutan khusus Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu Jambi pada abad ke-7 dikenal luas dalam sejarah dunia.

Kerajaan ini memegang peranan penting pada masa itu, karena kerajaan ini menjadi titik pertemuan lalu lintas pelayaran.

Kapal dari India menuju ke China, dari bagian barat ke Maluku bagian timur, dari China ke barat, kapal-kapal layar itu harus melepas sauh di Pelabuhan Melayu Jambi.

Infografis Kuliner Khas Jambi

Di area Jambi tersebut mereka menunggu musim, arah angin, dan menentukan arah pelayaran selanjutnya.

Berikut 3 daerah di Jambi yang ternyata namanya berasal dari singkatan, hingga populer sampai sekarang;

1. Jambi

Berdasarkan sejarah, kata Jambi ditemukan oleh Orang Kayo Hitam atau sebelumnya bernama Kampung Jam, yang berdekatan dengan Kampung Teladan, yang diperkirakan di sekitar daerah Buluran Kenali sekarang.

Kata Jambi berasal dari kata Jam yang menunjukkan sebuah nama kampung. Lalu kata tersebut mendapatkan imbuhan kata ‘bi’.

Namun dalam versi lainnya disebutkan bahwa Jambi berasal dari kata ‘satu’ dan ‘jam’. Karena berdasarkan hikayat, Jambi terinspirasi dari perintah seorang raja yang bernama Tun Telanai.

Raja tersebut memerintahkan para pekerjanya untuk menggali saluran air dari ibukota kerajaan ke laut. Perintah ini harus diselesaikan dalam kurun waktu 'satu jam' saja. Inilah yang disebut menjadi asal usul dari nama Jambi.

Telusuri berita women lainnya
