HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Turis Sekeluarga Nyaris Tenggelam di Kapal Wisata Labuan Bajo, Ngerinya Bikin Trauma

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |02:01 WIB
Kisah Turis Sekeluarga Nyaris Tenggelam di Kapal Wisata Labuan Bajo, Ngerinya Bikin Trauma
Kawasan wisata Labuan Bajo, NTT (Foto: Klook)
SEBUAH video viral di TikTok menampilkan pengalaman menegangkan seorang wanita yang nyaris tenggelam bersama anak dan suaminya saat menaiki kapal wisata di Labuan Bajo, Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

TikToker bernama Hani itu menceritakan bahwa momen mengerikan tersebut terjadi beberapa bulan lalu, tepatnya pada Juli 2023. Ia mengaku baru berani menceritakan kejadian tersebut karena cukup traumatis bagi dirinya.

“Sedih banget liburan di Labuan Bajo yang awalnya indah harus berakhi begini. Kejadiannya di bulan Juli yang lalu udah sekitar 2 bulan. Tapi baru berani cerita karena enggak tahan selalu sedih kalo lihat video ini, keinget lagi peristiwa itu,” ungkap pemilik akun TikTok @hani19731.

Dalam video yang diunggahnya, tampak detik-detik ketika kapal yang ditumpanginya terbalik saat berusaha ditarik oleh kapal lainnya. Hani menceritakan, hal itu bermula karena kemudi kapal yang ditumpanginya rusak.

Kapal Wisata Terbalik di Labuan Bajo

(Foto: TikTok/@hani19731)

Kapal tersebut lantas ditarik menggunakan tali oleh kapal lain. Namun nahas, karena arus yang begitu kuat di sekitar lokasi kejadian, membuat kapal yang ditumpangi hani justru malah terbalik dan tenggelam perlahan.

“Awalnya kapal yang kami tumpangi rusak kemudinya. Dibantu ditarik sama kapal lain yang isinya kebanyakan turis dari Malaysia. Katanya karena arusnya kuat jadi kapalnya terbalik,” tuturnya.

“Di sini aku berhasil naik ke permukaan setelah tenggelam bersamaan dengan kapal terbalik. Aku mulai teriak-teriak manggil anakku. Anakku juga teriak-teriak manggil aku. Peristiwa yang enggak pernah bisa dilupakan,” sambungnya.

Beruntung, Hani bersama 9 turis lain termasuk suami dan anaknya selamat dari tragedi itu. Meski demikian, Hani dan korban kecelakaan lainnya harus mengalami luka-luka akibat terkena benturan benda-benda yang ada di kapal.

Telusuri berita women lainnya
