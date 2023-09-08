Jangan Pakai Bahasa Spanyol, Ini 7 Kesalahan Wajib Dihindari saat Berkunjung ke Lisbon

LISBON memiliki pesona bagi para turis. Ibu Kota Portugal ini menawarkan kastil-kastil yang luar biasa, jalan-jalan menawan, makanan lezat, musik dan seni yang trendi, dan masih banyak lagi.

Namun, seperti halnya tempat lain yang memiliki industri pariwisata besar, penduduk setempat tidak malu untuk menunjukkan kesalahan yang sering dilakukan.

Melansir HuffPost berikut 7 kesalahan umum yang sering dilakukan yang wajib dihindari turis saat berkunjung ke Lisbon, Portugal;

1. Jangan gunakan Bahasa Spanyol

Saat berkunjung ke Lisbon jangan pernah berbicara dalam bahasa Spanyol dengan penduduk setempat, sebab hal itu dianggap menyinggung, karena mereka tidak ingin disamakan dengan Spanyol.

Jika, Anda berkunjung ke Lisbon akan lebih baik menggunakan Bahasa Inggris atau Portugis karena bahasa itu lebih disukai penduduk setempat, di sisi lain agar komunikasi yang dilakukan dapat berlangsung dua arah secara efektif.

2. Salah pakai sepatu

Lisbon dikenal sebagai Kota Tujuh Bukit, di mana terdapat jalan yang naik dan turun, serta memiliki jenis lantai Calcada Portuguesa, atau jenis batu yang menggambarkan sebuah pola bila dilihat dari atas.

Suasana jalanan Kota Lisbon (Foto: IG/@effyindaclub)

Jadi, pastikan Anda membawa sepatu yang nyaman karena akan sering melewati jalan yang sulit. Meski sudah memakai sepatu kets, namun banyak orang yang masih menganggap trotoarnya licin. Karena itu banyak penduduk lokal yang menyiapkan jenis sepatu dengan sol luar untuk memberikan pijakan yang maksimal.

3. Menganggap hidangan penutup gratis

Anda harus menyadari bahwa sebagian besar restoran menyajikan 'couvert' yang diletakkan di atas meja seperti buah zaitun, roti, dan mungkin sedikit tuna atau sarden.

Faktanya, dessert ini tidaklah gratis dan para pengunjung harus menyadari jika mereka ingin mencobanya akan dikenakan biaya dan harus bayar.

Selain dari itu, couvert ini umumnya lezat dan baik untuk membuat Anda lebih menyukai buah zaitun dan bumbu-bumbu yang bisa Anda temukan di sana.

4. Jangan keluarkan uang untuk wisata gratis

Anda akan menemukan sebuah tempat di pusat kota yaitu Elevador de Santa Justa, yang cukup populer dengan pemandangan Kota Lisbon yang indah, serta cukup ramai hingga terdapat antrean panjang, bagi mereka yang ingin membayar untuk naik ke elevator kuno itu.

Padahal untuk melihat pemandangan ini gratis, di mana para pengunjung dapat melalui jalan setapak di bagian atas melalui Gereja Carmo. Mengantre berkilo-kilo meter untuk naik ke Elevador de Santa Justa adalah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan turis di Lisbon.

“Anda bisa naik melalui jalan-jalan, melalui eskalator H&M atau lift Armazéns do Chiado dan mencari pintu masuk atas lift, di sisi kanan alun-alun. Dari sana, Anda akan mendapatkan pemandangan Lisbon yang sama secara gratis,” kata salah satu karyawan di tempat wisata itu.