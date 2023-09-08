Lezatnya Torpedo Kambing Muda di Bantul, Dipercaya Bisa Meningkatkan Vitalitas Pria

TONGSENG torpedo kambing muda salah satu makanan yang lagi laris manis di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain rasanya lezat, tongseng torpedo kambing muda dipercaya dapat meningkatkan stamina tubuh.

Tongseng torpedo kambing muda salah satu menu andalan Warung Sate Kambing Pak Supri di kawasan Simpang Empat Madukismo, Bantul.

Sejak dibuka sebulan yang lalu, warung ini cukup ramai pembeli. Selain menu olahan kambing pada umumnya seperti sate dan tengkleng, warung ini juga menawarkan tongseng kepala kambing utuh, tongseng otak kambing, dan tongseng torpedo kambing.

Tongseng kambing ini merupakan permintaan dari sejumlah pelanggan di warungnya yang ternyata kemudian disukai oleh pembeli karena dipercaya bisa meningkatkan vitalitas tubuh terutama bagi kaum pria.

Untuk membuat menu tongseng torpedo kambing yang empuk dan enak, pemilik warung menggunakan daging kambing jantan dengan usia maksimal 7 bulan.

Kambing jantan yang dipotong dalam usia 7 bulan ini memiliki tekstur daging yang empuk, serta ukuran torpedo yang tidak terlalu kecil.